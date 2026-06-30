Uncharted Remake Oyunu Direkten Dönmüş! İşte Nedeni

Halihazırda Intergalactic: The Heretic Prophet üzerinde çalışan Naughty Dog, geçmişte The Last of Us ve Uncharted serileri ile yıldınızı epey parlatmış ve sektörün yıldızlarından birisi haline gelmişti. Uzun süredir sessiz olan geliştirici cephesinde, geçtiğimiz yıllarda her iki serinin de açılış oyunları için yeniden yapım iddiaları sık sık gündeme gelmiş ve The Last of Us Part 1 ile karşılaşmıştık. Ancak görünüşe göre Uncharted: Drake's Fortune Remake için de bir yeniden yapım çalışması varmış.

Geçmişte Uncharted: Drake's Fortune İçin Yeniden Yapım Kararı Alınmış

Geçtiğimiz aylarda Uncharted 4 oyununun Amy Hennig yönetmenliğinde oluşturulan vizyonunu sızdıran YouTube içerik üreticisi Michael Kemp, Sacred Symbols yayını sırasında yaptığı açıklamalar ile Amerika menşeli geliştiricinin The Last of Us Part 1 öncesinde, Uncharted: Drake's Fortune oyununu PlayStation 5 için yeniden yapmak için düğmeye bastığını belirtti. Çalışmalar 2018 yılının başlarında Visual Arts Support Group bünyesinde başlamış. Hatta Nathan Drake ve Elena Fisher ikilisinin uçakla seyahat ettikleri sırada uçaklarının vurulması sonucunda paraşütle atlamak zorunda kaldıkları sinematik sahneye dayalı bir test bölümü dahi hazırlanmış.

Söz konusu testin, Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu ile eş değer seviyede görsellik ile hazırlandığında nasıl görüneceğinin anlaşılabilmesi için hazırlanmış. Bu durum, hem daha önceden ortaya çıkan raporlar ve hem de yıllar önce veri madencileri tarafından The Last of Us Part 2 dosyalarının içerisinde Uncharted ile alakalı dosyaların da bulunması ile örtüşüyor diyebiliriz.

Uncharted: Drake's Fortune Remake'ten Neden Vazgeçildi?

Şu an için Uncharted: Drake's Fortune Remake projesinden neden vazgeçildiği tam olarak bilinmiyor iken, aksiyonunun temposu, bölüm tasarımı ve sanat tasarımı ile orijinal oyunu günümüzün standartlarına çıkartmak için çok daha kapsamı bir çalışmanın gerekmiş olması bir nevi temel neden olarak gösteriliyor. Bu noktada The Last of Us Part 1, Part 2 oyununun da etkisi ile daha az yapısal değişiklik gerektireceği için Naughty Dog için öne çıkmış.

Gelecekte Uncharted Serisine Geri Dönülür Mü?

Söz konusu iddia, geliştiricinin seriye geri dönmek için bir eylemde bulunması ama nihayete ulaşamaması nedeniyle buruk bir sevinç oldu diyebiliriz. Gelecekte bir kez daha eyleme geçilir mi bilinmez, ama Uncharted: Drake's Fortune ile ilgili duruma bakılırsa, serinin sayfasının kalıcı olarak kapatılmak istenmediği bariz bir şekilde ortada diyebiliriz.

Editörün Yorumu

Serinin bir hayranı ve ilk oyundan beri takip eden bir oyuncu olarak, söz konusu yeniden yapım projesine epey üzüldüğümü söyleyebilirim. Serinin bendeki yeri çok ayrıdır ve Uncharted konusunda Naughty Dog stüdyosundan babam çıksa yerim. Umarım günün birinde Uncharted: Drake's Fortune Remake konusu bir kez daha gündeme gelir ve efsane serinin başlangıç oyununu modern zamanda yeniden deneyimleme fırsatı buluruz. Gerçi benim gönlümün efendisi her daim Uncharted 2: Among Thieves olarak kalacak :)