Samsung'un Yeni Orta Segment Telefonu Yolda! Fiyatı Sızdırıldı

Samsung, bir süredir Galaxy F70 Pro isimli yeni bir telefon üzerinde mesai harcıyor. Cihazın daha önce Samsung'un Hindistan web sitesinde resmi destek sayfası yayınlanmıştı. Son gelişmeler ise modelin fiyat etiketini ortaya koyuyor. İşte merak edilen detaylar!

Galaxy F70 Pro Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Güvenilir sektör kaynakları Galaxy F70 Pro'nun fiyatlarını sızdırdı. Buna göre telefon 6/8 GB RAM ve 128/256 GB dahili depolama seçenekleriyle raflardaki yerini alacak. Bununla birlikte modelin üç farklı bellek ve depolama opsiyonuyla satılacağını belirtelim.

İşte Galaxy F70 Pro'nun fiyatları;

6GB RAM + 128GB – 32,999 rupi (16.259 TL) - Türkiye'deki vergiler dahil edildiğinde 33.260 TL

8GB RAM + 128GB – 36,999 rupi (18.230 TL) - Türkiye'deki vergiler dahil edildiğinde 37.292 TL

8GB RAM + 256GB – 41,999 rupi (20.693 TL) - Türkiye'deki vergiler dahil edildiğinde 42.332 TL

Yukarıdaki fiyatları göz önünde bulundurduğumuzda Galaxy F70 Pro'nun orta segmente hitap eden teknik özelliklerle geleceğini söyleyebiliriz. Yani cihaz oyun performansı gibi konularda kullanıcıları üzmeyecek bir işlemciyle gelecek. Ek olarak ekranı gayet akıcı olarak ve kamerası da günlük çekimler için yeterli olacak diyebiliriz.

Galaxy F70 Pro 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Henüz Samsung'dan yeni telefonun tanıtım tarihiyle ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Ancak son dönemde cihazla ilgili sızıntıların arttığını biliyoruz. Bu da modelin çok yakın bir zamanda tanıtılabileceği anlamına geliyor. Yani muhtemelen temmuz veya en geç ağustos ayında kullanıcıların beğenisine sunulacaktır.

Galaxy F70 Pro 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Samsung ürün yelpazesinin büyük bir kısmını Türkiye'de satıyor. Hatta Güney Koreli markanın an itibariyla ülkemizde Galaxy A17 5G, Galaxy A07 5G ve Galaxy A56 5G gibi giriş ve orta segment ürünleri satışta. Ancak burada F serisine air modelleri çok fazla göremediğimizi belirtelim. Yani yüksek ihtimalle Galaxy F70 Pro 5G'nin Türkiye'de satılmaması söz konusu.

Editörün Yorumu

Galaxy F70 Pro 5G'nin sızdırılan fiyat etiketlerine baktığımda orta segment bir cihaz olduğunu görebiliyorum. Tabii şu anda RAM ve depolaması dışında ürünün herhangi bir teknik özelliğini bilmiyoruz. Ancak yine de kullanıcıları performans gibi konularda üzmeyeceğini söyleyebilirim.