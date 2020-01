Samsung Galaxy S20 Ultra, Dünyanın En İyi 5G Telefonu Olabilir

Samsung Galaxy S20 lansmanına çok az bir zaman kaldı. Sızıntılar doğru çıkarsa, Galaxy S20 Ultra 5G en üst model olarak karşımıza çıkacak. S20 Ultra 5G’yi farklılaştıracak özelliklerden birisi kamera olacak. Peki, bu modelde kamera dizilimi nasıl olacak? Sızıntıları ve tasarımlarıyla bilinen Islan Agarwal, muhtemel final tasarımı paylaştı.

Samsung Galaxy S20 serisi, 11 Şubat’ta San Francisco’da düzenlenecek Unpacked Etkinliği’nde resmi olarak tanıtılacak ve her zaman olduğu Samsung etkinliğini YouTube üzerinden canlı olarak takip edebileceğiz. Lansmana çok az kaldığından sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Üç modelin de özelliklerini öğrendik, şimdi sıra geldi tasarımlarına yakından bakmaya.

Ben Geskin adlı tasarımcı bu hafta Samsung Galaxy S20 Ultra’nın render görsellerini paylaşmıştı. Sadece Samsung değil, Apple ve diğer üreticilerin merakla beklenen telefonlarının görüntülerini paylaşan isim olduğundan bu özel renderların gerçek olma ihtimali oldukça yüksek. Tasarımcının tweeti kamera dizilimini açıkça gözler önüne seriyor. Lenslerin hemen altında 100X ifadesi dikkat çekiyor. Periscope kameranın yanında neden bunun yazdığı bilinmiyor.

This image accurately represents how the Samsung Galaxy S20 Ultra 5G Camera setup looks like! It will be dual shade (grey matte like + black), and it honestly looks good (better than what I tried to make here lol). Yeah, 100X would be printed besides Periscope Camera. pic.twitter.com/YwbYWZmvyg