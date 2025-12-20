Samsung Durmak Bilmiyor! Dört Modele Daha One UI 8.5!

Samsung, en yeni arayüzü One UI 8.5 için test çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Şu ana kadar sınırlı sayıda modelde başlatılan deneme süreci geçtiğimiz günlerde üç cihaza daha genişletilmişti. Şirket son olarak Android 16 tabanlı One UI 8.5’i dört yeni modele daha sundu. İşte ayrıntılar...

Dört Model İçin One UI 8.5 Güncellemesi

Samsung, One UI 8.5 güncellemesinin test sürecini Galaxy S22 Ultra, Galaxy Tab S9, Tab S9 Ultra ve Tab S9+ modelleri için başlattı. Kademeli olarak dağıtılan yeni sürüm pek çok yenilik ve optimizasyon getiriyor. Bu nedenle kullanıcılar tarafından merakla bekleniyor.

One UI 8.5 Ne Zaman Duyurulacak?

One UI 8.5, 2026’nın başlarında tanıtılması beklenen Galaxy S26 serisi ile birlikte duyurulacak. Buna göre önümüzde sadece birkaç ay var.

One UI 8.5 Güncellemesi Alacak Modeller

Galaxy S Serisi

Galaxy S25 FE

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Edge

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24+

Galaxy S24

Galaxy S24 FE

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy Z Katlanabilir Serisi

Galaxy Z Fold 7

Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 7

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy A Serisi

Galaxy A73

Galaxy A56

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A36

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A26

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A15 (LTE + 5G)

Galaxy A16 (LTE + 5G)

Galaxy A06 (LTE + 5G)

Galaxy A17 (LTE + 5G)

Galaxy Tab Serisi

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S10 FE

Galaxy Tab S10 FE+

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi / 5G)

Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi / 5G)

Galaxy Tab S9 (Wi-Fi / 5G)

Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi / 5G)

Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi / 5G)

Galaxy Tab S8 (Wi-Fi / 5G)

Galaxy Tab A9

Galaxy Tab A9+

Galaxy Tab A11

Galaxy Tab S6 Lite (2024)

Galaxy Tab Active 5

Galaxy Tab Active 5 Pro

Galaxy F Serisi

Galaxy F56

Galaxy F55

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F16

Galaxy F15

Galaxy F06

Galaxy F36

Galaxy M Serisi

Galaxy M56

Galaxy M55s

Galaxy M55

Galaxy M54

Galaxy M34

Galaxy M53

Galaxy M33

Galaxy M16

Galaxy M15

Galaxy M06

Galaxy XCover Serisi