Samsung Durmak Bilmiyor! Dört Modele Daha One UI 8.5!
Samsung'un merakla beklenen Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesi dört model için daha dağıtılmaya başlandı. Şirket, test sürecini genişletiyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- Samsung Galaxy S22 Ultra, Galaxy Tab S9, Tab S9 Ultra ve Tab S9+ modelleri için One UI 8.5 güncellemesi sunuldu.
- Güncelleme birçok yenilik getiriyor.
- Samsung, test sürecini sürdürüyor.
Samsung, en yeni arayüzü One UI 8.5 için test çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Şu ana kadar sınırlı sayıda modelde başlatılan deneme süreci geçtiğimiz günlerde üç cihaza daha genişletilmişti. Şirket son olarak Android 16 tabanlı One UI 8.5’i dört yeni modele daha sundu. İşte ayrıntılar...
Dört Model İçin One UI 8.5 Güncellemesi
Samsung, One UI 8.5 güncellemesinin test sürecini Galaxy S22 Ultra, Galaxy Tab S9, Tab S9 Ultra ve Tab S9+ modelleri için başlattı. Kademeli olarak dağıtılan yeni sürüm pek çok yenilik ve optimizasyon getiriyor. Bu nedenle kullanıcılar tarafından merakla bekleniyor.
One UI 8.5 Ne Zaman Duyurulacak?
One UI 8.5, 2026’nın başlarında tanıtılması beklenen Galaxy S26 serisi ile birlikte duyurulacak. Buna göre önümüzde sadece birkaç ay var.
One UI 8.5 Güncellemesi Alacak Modeller
Galaxy S Serisi
- Galaxy S25 FE
- Galaxy S25
- Galaxy S25+
- Galaxy S25 Ultra
- Galaxy S25 Edge
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24+
- Galaxy S24
- Galaxy S24 FE
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23+
- Galaxy S23
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S22+
- Galaxy S22
- Galaxy S21 FE
Galaxy Z Katlanabilir Serisi
- Galaxy Z Fold 7
- Galaxy Z Fold Special Edition
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Flip 7
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Flip 4
Galaxy A Serisi
- Galaxy A73
- Galaxy A56
- Galaxy A55
- Galaxy A54
- Galaxy A53
- Galaxy A36
- Galaxy A35
- Galaxy A34
- Galaxy A33
- Galaxy A26
- Galaxy A25
- Galaxy A24
- Galaxy A15 (LTE + 5G)
- Galaxy A16 (LTE + 5G)
- Galaxy A06 (LTE + 5G)
- Galaxy A17 (LTE + 5G)
Galaxy Tab Serisi
- Galaxy Tab S10+
- Galaxy Tab S10 Ultra
- Galaxy Tab S10 FE
- Galaxy Tab S10 FE+
- Galaxy Tab S9 FE+
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi / 5G)
- Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi / 5G)
- Galaxy Tab S9 (Wi-Fi / 5G)
- Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi / 5G)
- Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi / 5G)
- Galaxy Tab S8 (Wi-Fi / 5G)
- Galaxy Tab A9
- Galaxy Tab A9+
- Galaxy Tab A11
- Galaxy Tab S6 Lite (2024)
- Galaxy Tab Active 5
- Galaxy Tab Active 5 Pro
Galaxy F Serisi
- Galaxy F56
- Galaxy F55
- Galaxy F54
- Galaxy F34
- Galaxy F16
- Galaxy F15
- Galaxy F06
- Galaxy F36
Galaxy M Serisi
- Galaxy M56
- Galaxy M55s
- Galaxy M55
- Galaxy M54
- Galaxy M34
- Galaxy M53
- Galaxy M33
- Galaxy M16
- Galaxy M15
- Galaxy M06
Galaxy XCover Serisi
- Galaxy XCover 7
- Galaxy XCover 7 Pro
- Galaxy XCover 6 Pro