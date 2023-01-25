Samsung Galaxy S23 Serisinin Avrupa Fiyatları Belli Oldu: Yeni Seri Zamlı Geliyor!

Samsung en son amiral gemisi serisinin lansmanına hazırlanırken, akıllı telefonların fiyatlarıyla ilgili spekülasyonlar hâlâ devam ediyor. Söylentiler Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra'nın ABD'deki öncüllerinden orijinal S22 serisi fiyatlandırmasını koruyacağını gösterirken, aynı şey Avrupa için geçerli olmayabilir.

Samsung yavaş yavaş Galaxy S23 lansmanına hazırlanıyor ve bugün gelen sızıntılar serinin fiyatını ortaya koyuyor. Son sızıntılar Galaxy S23 serisinin AB bölgesinde daha yüksek bir fiyat noktasında satılacağını gösteriyor.

Galaxy S22 standart modelinin lansman sırasında Avrupa'da 850 € (~927 $) olarak fiyatlandırıldığı yerde, Galaxy S23 standart modelinin bu yıl 950 € (~1036 $) olarak fiyatlandırılması bekleniyor. Benzer şekilde Galaxy S23+ (256GB) fiyatı da Galaxy S22+ modeli için 950€'dan (~1036$) 1100€'ya (~1199$) yükseltilecek. Son olarak Galaxy S23 Ultra'nın standart modelinin fiyatının 1399 € (~ 1523 $) olması bekleniyor. Bu, Galaxy S22 Ultra standart modelinin fiyatlandırma noktasından 150 € daha yüksek.

Samsung Galaxy S23 Serisi Zamlı Fiyatıyla Çıkış Yapabilir

Kullanıcıların bu yılki serinin standart modelinde 256 GB depolama alanına sahip olduğunu belirtmek gerekir ki geçen yıl böyle bir durum söz konusu değildi. Fiyatlardaki artış, Avrupa ülkelerindeki daha yüksek KDV seviyeleri nedeniyle de gerçekleşiyor olabilir.

Galaxy S23 serisi piyasaya sürülmesine çok az bir süre kala merakla bekleniyor. Telefonların teknik özellikleri çoktan sızdırıldı. Bilmeyenler için standart model Galaxy S23, 120 Hz yenileme hızına sahip 6,1 inç FHD + (2,340 x 1,080) AMOLED ekrana sahip. Galaxy S23+ ise 6,6 inçlik daha büyük bir ekrana sahip ancak Galaxy S23 ile aynı ekran özelliklerine sahip. Galaxy S23 Ultra'nın ise 6,8 inç QHD+ (3.088 x 1.440) AMOLED ekrana ve 120 Hz yenileme hızına sahip olması bekleniyor.

Serinin Türkiye fiyatıyla ilgili şu anlık net bir bilgi yok. Özellikle de kurların hareketliliği göz önüne alındığında net bir bilgiye ulaşmak için lansman tarihini beklemekte fayda var. Samsung Galaxy S23 serisinin 1 Şubat 2023 tarihinde Galaxy Unpacked etkinliğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.