Samsung Lansman Öncesinde Galaxy S23'ün Yeni Özelliklerini Tanıttı

Samsung, Galaxy S23 amiral gemisi serisinin lansmanı için hazırlanıyor. Akıllı telefonun 1 Şubat'ta düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılması planlanıyor. Bugün ise bu yeni amiral gemisi serisinin özellikleriyle ilgili yeni birkaç afiş yayınlandı.

Samsung, lansman öncesinde her zaman olduğu gibi bazı ipuçları veriyor ve gelecek cihazların öne çıkan bazı özelliklerini sergiliyor. Bu özelliklerden biri de kısa süre önce bir YouTube Shorts videosunda tanıtılan Samsung Galaxy S23 Ultra'nın Space Zoom ve Gece Modu özellikleri.

Samsung, akıllı telefon kameraları söz konusu olduğunda her zaman yenilikçi şirketlerden biri oldu. Bu nedenle yaklaşan Samsung Galaxy S23 Ultra'nın, önceki modelin zaten etkileyici olan kamera yeteneklerini geliştirerek çıtayı daha da yükselteceğini söylemek yanlış olmaz.

Galaxy S23 Kamerasının İki Yeni Özelliği: Space Zoom ve Gece Modu

Raporlar Galaxy S23 serisinin 120 derecelik görüş alanına ve f/1.4 diyafram açıklığına sahip 12MP ultra geniş açılı lensin yanı sıra 3x optik yakınlaştırma, optik görüntü sabitleme (OIS) ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip 10MP telefoto lense sahip olacağını gösteriyor. Ek olarak 200MP ISOCELL HP2 sensörünü desteklemek için 10x optik zoom, OIS ve f/4.9 diyafram açıklığına sahip ikinci bir 10MP periskop telefoto lens de bulunacak.

Cihazın ayrıca 30 FPS'de 8K ve 60 FPS'de 4K video kayıt özelliklerine sahip olacağı söyleniyor. Ön kameranın ise HDR10+ destekli 12MP olduğu bildiriliyor.

Ayrıca Galaxy S23 Ultra, 120 Hz yenileme hızına sahip 6,8 inç QHD+ (3.088 x 1.440) AMOLED ekrana sahip olacak. Yenileme hızı 1 Hz ile 120 Hz arasında değişkenlik gösterebilecek. Önceki bir sızıntıda Galaxy S23 Ultra'nın en yüksek parlaklığının 2.000 nit'e ulaşabileceği belirtilmişti ancak bu miktar daha sonra selefiyle aynı olan 1.750 nit olarak revize edildi.

Peki sizin Galaxy S23 serisinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.