Samsung, 1 Şubat'ta Tanıtacağı Cihazlarla İlgili Yeni Detaylar Açıkladı

Samsung, her yıl olduğu gibi bu yıl da Galaxy Unpacked etkinliği düzenleyecek ve bu etkinlikte merakla beklenen Galaxy S23 serisi cihazlar tanıtılacak. Elbette etkinlik yalnızca Galaxy S23 serisi üzerine değil, Samsung'un üzerinde çalıştığı daha pek çok cihaz da mevcut. Şirket konuyla ilgili olarak 1 Şubat'ta düzenlenecek olan bu etkinlikte en güçlü cihazları tanıtmayı planladıklarını açıkladı.

Samsung Electronics Mobil Dünya Başkanı ve CEO'su TM Roh, 1 Şubat 2023’te gerçekleşecek bahsi geçen ‘Unpacked’ etkinliği öncesinde, yeni Galaxy serisinin sunacağı heyecan verici inovasyonları paylaştığı bir yazı yayımladı. Kaleme aldığı son blog yazısında mobil iletişim dünyasında heyecanla beklenen yeni Galaxy serisiyle ilgili önemli bilgiler de paylaşan Roh, yeni Galaxy serisinin Samsung’un bugüne kadar geliştirdiği en güçlü cihazlardan oluştuğunu vurguladı.

"Her geçen yıl, mobil cihazlar teknoloji alışkanlıklarımızın bir parçası olmaktan çıkarak bu alışkanlıkların merkezine yerleşiyor. Kullanıcılar olarak, bize ilham veren veya sadece eğlenme ihtiyacımızı karşılayan içerikler üretiyor ve tüketiyoruz. Artık gittiğimiz her yerde en sürükleyici oyunları başımızı kaldırmadan oynayabiliyoruz. İşyerinde olmadığımız zamanlarda da iş arkadaşlarımızla beraber çalışabiliyor, işlerimizi yapabiliyoruz. Yaşamımızın her unsurunu, tek bir yerden kolayca yönetebiliyor, sağlıklı yaşam alışkanlıklarından randevularımıza ve alışverişlerimize değin her şeyi aynı anda planlayabiliyoruz. Bu nedenle kullanıcılar, her zaman güvenebilecekleri cihaz ve markaları tercih etmeye devam ediyor. Mobil teknolojinin yaşamlarımıza daha zengin deneyimler katabileceğine ve hayal ettiğimiz geleceği oluşturma konusunda itici güç olabileceğine inanıyoruz."