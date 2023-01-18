Samsung, 1 Şubat'ta Tanıtacağı Cihazlarla İlgili Yeni Detaylar Açıkladı

Samsung, her yıl olduğu gibi bu yıl da Galaxy Unpacked etkinliği düzenleyecek ve bu etkinlikte merakla beklenen Galaxy S23 serisi cihazlar tanıtılacak. Elbette etkinlik yalnızca Galaxy S23 serisi üzerine değil, Samsung'un üzerinde çalıştığı daha pek çok cihaz da mevcut. Şirket konuyla ilgili olarak 1 Şubat'ta düzenlenecek olan bu etkinlikte en güçlü cihazları tanıtmayı planladıklarını açıkladı.

Samsung Electronics Mobil Dünya Başkanı ve CEO'su TM Roh, 1 Şubat 2023’te gerçekleşecek bahsi geçen ‘Unpacked’ etkinliği öncesinde, yeni Galaxy serisinin sunacağı heyecan verici inovasyonları paylaştığı bir yazı yayımladı. Kaleme aldığı son blog yazısında mobil iletişim dünyasında heyecanla beklenen yeni Galaxy serisiyle ilgili önemli bilgiler de paylaşan Roh, yeni Galaxy serisinin Samsung’un bugüne kadar geliştirdiği en güçlü cihazlardan oluştuğunu vurguladı.

"Her geçen yıl, mobil cihazlar teknoloji alışkanlıklarımızın bir parçası olmaktan çıkarak bu alışkanlıkların merkezine yerleşiyor. Kullanıcılar olarak, bize ilham veren veya sadece eğlenme ihtiyacımızı karşılayan içerikler üretiyor ve tüketiyoruz. Artık gittiğimiz her yerde en sürükleyici oyunları başımızı kaldırmadan oynayabiliyoruz. İşyerinde olmadığımız zamanlarda da iş arkadaşlarımızla beraber çalışabiliyor, işlerimizi yapabiliyoruz. Yaşamımızın her unsurunu, tek bir yerden kolayca yönetebiliyor, sağlıklı yaşam alışkanlıklarından randevularımıza ve alışverişlerimize değin her şeyi aynı anda planlayabiliyoruz. Bu nedenle kullanıcılar, her zaman güvenebilecekleri cihaz ve markaları tercih etmeye devam ediyor. Mobil teknolojinin yaşamlarımıza daha zengin deneyimler katabileceğine ve hayal ettiğimiz geleceği oluşturma konusunda itici güç olabileceğine inanıyoruz."

Galaxy S23 Serisi En Güçlü Galaxy Performansına Sahip Olacak

Samsung'un Galaxy S serisindeki Ultra modeline de değinen Roh, Galaxy inovasyonunun yeni seride ne gibi özellikler taşıyacağına da ufak bir bakış atmamızı sağladı.

"Sunduğumuz özellikleri ikiye katlayarak bu yılki Galaxy S Serisinde inovasyon mirasımızı daha da ileri taşıyoruz. Profesyonel düzeydeki kamera sistemimizi daha akıllı hale getirdik. Galaxy akıllı telefonların sunduğu en iyi fotoğraf ve video performansını sunacağız. Yazılım ve donanımda yaptığımız optimizasyonlar ve ortak iş birlikleri ile geliştirilen yepyeni çip setimiz bugüne kadarki en hızlı ve güçlü Galaxy performansını kullanıcılarla buluşturacak. Galaxy ekosisteminde sunduğumuz bağlantılı özellikler artık kullanıcılara hiç olmadığı kadar kolay ve kusursuz bir deneyim yaşatıyor. Çok sevilen Galaxy Note deneyimini ise Ultra ile birleştirdik. Böylece iki ayrı öncü Galaxy inovasyonunu bir araya getirerek, akıllı telefonlardaki güç, performans ve yaratıcılık olanaklarında öncü bir cihaz ürettik. Galaxy S Ultra, Samsung Mobil’in sunduğu inovasyonların zirvesinde yer alıyor. Ultra artık her şeyin ötesinde öne çıkan bir isim haline geldi. Ve çok yakında Ultra’nın yapabileceklerini daha fazla cihaz kategorisinde sizlere göstereceğiz. Yeni Galaxy serisiyle performansın ve kalitenin yeni bir tanımını yaparak kullanıcılarımızın bize duyduğu güveni perçinliyoruz."

Peki sizin yeni Galaxy S23 serisinden ve yeni tanıtılacak Samsung ürünlerinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.