Samsung'un Galaxy S24 Serisi Kod Adı Ortaya Çıktı

Samsung'un merakla beklenen Galaxy S24 serisi şimdiden teknoloji dünyasında ses getirmeye başladı. Yakın tarihli bir rapora göre amiral gemisi serisinin dâhili kod adı "Muse" olarak açıklandı. Serinin üç modelden oluşması bekleniyor: Galaxy S24, Galaxy S24 Plus ve Galaxy S24 Ultra. Sırasıyla "Muse1", "Muse2" ve "Muse3" olarak kodlanan bu cihazlar en üst düzey özellikler ve teknik özellikler sunmayı vaat ediyor.

Samsung'un üst düzey akıllı telefonları için ilgi çekici kod adları kullanma geçmişi var. Daha önce Galaxy S20 serisi dâhili olarak 'Hubble' olarak anılırken, Galaxy S21 serisi 'Unbound' kod adını taşıyordu ve Galaxy S22 serisi ise 'Rainbow' kod adına sahipti. Kısa süre önce piyasaya sürülen Galaxy S23 serisi ise 'Diamond' olarak biliniyordu.

Galaxy S24 Plus, Galaxy S24 Serisine Katılacak

Galaxy S24 Plus'ın iptal edildiğini öne süren önceki söylentilerin aksine, Samsung'un diğer varyantların yanı sıra bir 'Plus' modeli çıkarma geleneğini sürdüreceği görülüyor. Galaxy S24 ve teknik özellikleriyle ilgili spesifik ayrıntılar şu anda çok az olsa da Galaxy S24 Ultra'nın onaylanmış bir özelliği, etkileyici bir 5x optik yakınlaştırma özelliğine sahip bir telefoto kameraya sahip olacağı yönünde.

Galaxy S24 serisinin 24 Ekim 2023 tarihinde Maui, Hawaii'de düzenlenecek Qualcomm Snapdragon Teknoloji Zirvesi'nde tanıtılacak olan ve merakla beklenen Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden güç alması bekleniyor.

Resmî lansman yaklaşırken, Galaxy S24 serisinin tasarımı ve teknik özellikleriyle ilgili daha fazla bilginin 2024 yılının ilk birkaç haftasında açıklanması bekleniyor.