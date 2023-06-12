Samsung Galaxy S24 Ultra Kamerasından İlk Detaylar Geldi!
Samsung'un 2024'ün ilk çeyreğinde piyasaya süreceği Galaxy S24 Ultra'nın kamerasına dair ilk bilgiler ortaya çıktı. İşte detaylar!
Samsung'un 2024 yılının ilk çeyreğinde Galaxy S24, Galaxy S24 Plus ve Galaxy S24 Ultra'yı tanıtması bekleniyor. Bugün serinin modellerinde kullanılacak kamera özelliklerine dair ilk detay ortaya çıktı.
Galaxy S23 Ultra, şirketin 200MP kameraya sahip ilk telefonu olarak piyasaya çıktı. Ayrıca yeni bir selfie kamerasıyla da birlikte geldi. Peki Galaxy S24 Ultra'nın kamera bölümünde önemli bir yükseltme olacak mı? Sızıntılarıyla ünlü Ice Universe, Ultra modelinin arka kamera özelliklerini ortaya çıkardı.
Samsung Galaxy S24 Ultra kamera özellikleri (söylentiler)
Galaxy S24 Ultra'nın 200MP Samsung HP2 ana kameraya sahip olması bekleniyor. Bu kameraya 12MP Sony IMX564 ultra geniş lens ve 3x optik zoom özellikli 10MP Sony IMX754 telefoto kamera eşlik edecek. Bu kameralar Galaxy S23 Ultra'nın arka kamera ünitesinde de yer alıyor.
Galaxy S24 Ultra'nın kamera modülü 10MP IMX754+ periskop telefoto kameranın 10x optik yakınlaştırmalı, güncellenmiş bir versiyonunu içerecek. Bu muhtemelen S24 Ultra'nın sunacağı tek önemli seviye yükseltme olacak. S24 Ultra'nın kamera performansındaki önemli gelişmelerin yazılım ve işleme yeteneklerindeki ilerlemelerden kaynaklanması bekleniyor.
Yeni sızıntıda Galaxy S24 Ultra'nın selfie kamerası hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. İlk kez Galaxy S23 Ultra'da kullanıma sunulan 12MP selfie kamerasının korunması muhtemel.
Peki sizin Galaxy S24 Ultra'nın kamerasından beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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