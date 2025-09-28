Galaxy S25 Edge ve iPhone Air Karşı Karşıya! Hangisi Daha Dayanıklı?

Samsung, Mayıs 2025’te düzenlediği etkinlikte ultra ince tasarımıyla dikkat çeken Galaxy S25 Edge’i tanıttı. Cihaz, akıllı telefon pazarında büyük ilgi gördü ve kullanıcılar tarafından beğenildi. Bunun ardından Apple da kendi ince modeli iPhone Air’i duyurarak bu alandaki rekabete katıldı.

İnce tasarım şıklık getirirken bazı alanlarda sınırlamalar da yaratabiliyor. Peki bu iki model batarya performansında ne kadar iddialı? İşte iPhone Air ve Galaxy S25 Edge pil kullanım testleri.

iPhone Air ve Galaxy S25 Edge Pil Testinde Kapıştı

Kısa süre önce PhoneBuff tarafından yapılan pil karşılaştırmasında iPhone Air ve Galaxy S25 Edge’in toplam kullanım süreleri neredeyse eşit çıktı. Öyle ki 3149 mAh bataryalı iPhone Air 25 saat 58 dakika dayanırken, 3900 mAh bataryalı Galaxy S25 Edge sadece bir dakika farkla 25 saat 59 dakika ile öne geçti.

Test süreci ise oldukça kapsamlıydı. Öncelikle 1 saatlik telefon görüşmesiyle başlayan ölçümlerde iPhone Air önde başladı. E-posta kullanımında her iki cihaz başa baş ilerledi ancak tarayıcı kullanılması sırasında Galaxy S25 Edge öne geçti. Oyun testine geçildiğinde ise Alto’s Adventure adlı oyun oynandı. Bu sırada iPhone Air, aradaki farkı kapatmayı başardı. Google Maps gibi sürekli Wi-Fi ve GPS kullanan uygulamalarda ise Galaxy S25 Edge’in az daha enerji harcadığı görüldü.

Toplam süreler şu şekilde:

iPhone Air: 25 saat 58 dakika

25 saat 58 dakika Samsung Galaxy S25 Edge: 25 saat 59 dakika

Test, iPhone Air’in verimli güç kullanımıyla küçük bataryasına rağmen iyi performans gösterdiğini ortaya koyuyor.

iPhone Air Özellikleri

Ekran Boyutu: 6.5 İnç

6.5 İnç Ekran Teknolojisi: LTPO Super Retina XDR OLED

LTPO Super Retina XDR OLED Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2736 piksel çözünürlük

1260 x 2736 piksel çözünürlük Ekran Piksel Yoğunluğu: 460 PPI

460 PPI Ekran Koruma Teknolojisi: Ceramic Shield 2

Ceramic Shield 2 Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Apple A19 Pro

Apple A19 Pro Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera: 48 MP Fusion kamera (2x yakınlaştırmalı telefoto kamera özelliğini de içeriyor.)

48 MP Fusion kamera (2x yakınlaştırmalı telefoto kamera özelliğini de içeriyor.) Arka Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60/100/120 FPS, 1080p 25/30/60/120/240 FPS

4K 24/25/30/60/100/120 FPS, 1080p 25/30/60/120/240 FPS Ön Kamera: 18 MP geniş açılı kamera

18 MP geniş açılı kamera Ön Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60 FPS, 1080p 25/30/60/120 FPS

4K 24/25/30/60 FPS, 1080p 25/30/60/120 FPS Yazılım: iOS 26

iOS 26 Dynamic Island: Destekliyor.

Destekliyor. Apple Intelligence: Destekliyor.

Destekliyor. Ağırlık: 165 gram

165 gram Kalınlık: 5,6 mm

Samsung Galaxy S25 Edge Özellikleri

Ekran Boyutu: 6.7 inç

6.7 inç Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Dynamic AMOLED 2X Ekran Çözünürlüğü: 3120 x 1440 piksel

3120 x 1440 piksel Ekran Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 513 PPI

Yaklaşık 513 PPI Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Ceramic Shield 2

Corning Ceramic Shield 2 Ekran Yenileme Hızı: 1–120 Hz adaptif yenileme hızı

1–120 Hz adaptif yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Qualcomm Snapdragon 8 Elite RAM: 12 GB

12 GB Depolama Seçenekleri: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Arka Kamera: 200 MP ana kamera (f/1.7, 2x optik yakınlaştırma) + 12 MP ultra geniş kamera (f/2.2)

200 MP ana kamera (f/1.7, 2x optik yakınlaştırma) + 12 MP ultra geniş kamera (f/2.2) Arka Kamera Video Kaydı: 4K 30/60 FPS, 1080p 30/60 FPS

4K 30/60 FPS, 1080p 30/60 FPS Ön Kamera: 12 MP (f/2.2)

12 MP (f/2.2) Ön Kamera Video Kaydı: 4K 30 FPS, 1080p 30 FPS

4K 30 FPS, 1080p 30 FPS Yazılım: Android 16 tabanlı One UI 8

Android 16 tabanlı One UI 8 Galaxy AI Özellikleri: Audio Eraser, Auto Trim, ProVisual Engine

Audio Eraser, Auto Trim, ProVisual Engine Ağırlık: 163 gram

163 gram Kalınlık: 5.8 mm

5.8 mm Bağlantı: USB 3.2 Gen 1 Type-C, Qi2 kablosuz şarj

USB 3.2 Gen 1 Type-C, Qi2 kablosuz şarj Renk Seçenekleri: Titanium Silver, Titanium Jetblack, Titanium Icyblue

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.