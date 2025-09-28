Galaxy S25 Edge ve iPhone Air Karşı Karşıya! Hangisi Daha Dayanıklı?
Samsung Galaxy S25 Edge ile iPhone Air, pil testinde kıyasıya bir mücadeleye girdi. Her iki model de neredeyse eşit sürelerde pil ömrü sundu.
⚡ Önemli Bilgiler
- iPhone Air ve Galaxy S25 Edge, pil testinde karşı karşıya geldi.
- Galaxy S25 Edge, iPhone Air'den daha fazla pil süresi sundu.
Samsung, Mayıs 2025’te düzenlediği etkinlikte ultra ince tasarımıyla dikkat çeken Galaxy S25 Edge’i tanıttı. Cihaz, akıllı telefon pazarında büyük ilgi gördü ve kullanıcılar tarafından beğenildi. Bunun ardından Apple da kendi ince modeli iPhone Air’i duyurarak bu alandaki rekabete katıldı.
İnce tasarım şıklık getirirken bazı alanlarda sınırlamalar da yaratabiliyor. Peki bu iki model batarya performansında ne kadar iddialı? İşte iPhone Air ve Galaxy S25 Edge pil kullanım testleri.
iPhone Air ve Galaxy S25 Edge Pil Testinde Kapıştı
Kısa süre önce PhoneBuff tarafından yapılan pil karşılaştırmasında iPhone Air ve Galaxy S25 Edge’in toplam kullanım süreleri neredeyse eşit çıktı. Öyle ki 3149 mAh bataryalı iPhone Air 25 saat 58 dakika dayanırken, 3900 mAh bataryalı Galaxy S25 Edge sadece bir dakika farkla 25 saat 59 dakika ile öne geçti.
Test süreci ise oldukça kapsamlıydı. Öncelikle 1 saatlik telefon görüşmesiyle başlayan ölçümlerde iPhone Air önde başladı. E-posta kullanımında her iki cihaz başa baş ilerledi ancak tarayıcı kullanılması sırasında Galaxy S25 Edge öne geçti. Oyun testine geçildiğinde ise Alto’s Adventure adlı oyun oynandı. Bu sırada iPhone Air, aradaki farkı kapatmayı başardı. Google Maps gibi sürekli Wi-Fi ve GPS kullanan uygulamalarda ise Galaxy S25 Edge’in az daha enerji harcadığı görüldü.
Toplam süreler şu şekilde:
- iPhone Air: 25 saat 58 dakika
- Samsung Galaxy S25 Edge: 25 saat 59 dakika
Test, iPhone Air’in verimli güç kullanımıyla küçük bataryasına rağmen iyi performans gösterdiğini ortaya koyuyor.
iPhone Air Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6.5 İnç
- Ekran Teknolojisi: LTPO Super Retina XDR OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2736 piksel çözünürlük
- Ekran Piksel Yoğunluğu: 460 PPI
- Ekran Koruma Teknolojisi: Ceramic Shield 2
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Apple A19 Pro
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
- Arka Kamera: 48 MP Fusion kamera (2x yakınlaştırmalı telefoto kamera özelliğini de içeriyor.)
- Arka Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60/100/120 FPS, 1080p 25/30/60/120/240 FPS
- Ön Kamera: 18 MP geniş açılı kamera
- Ön Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60 FPS, 1080p 25/30/60/120 FPS
- Yazılım: iOS 26
- Dynamic Island: Destekliyor.
- Apple Intelligence: Destekliyor.
- Ağırlık: 165 gram
- Kalınlık: 5,6 mm
Samsung Galaxy S25 Edge Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6.7 inç
- Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X
- Ekran Çözünürlüğü: 3120 x 1440 piksel
- Ekran Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 513 PPI
- Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Ceramic Shield 2
- Ekran Yenileme Hızı: 1–120 Hz adaptif yenileme hızı
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite
- RAM: 12 GB
- Depolama Seçenekleri: 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 200 MP ana kamera (f/1.7, 2x optik yakınlaştırma) + 12 MP ultra geniş kamera (f/2.2)
- Arka Kamera Video Kaydı: 4K 30/60 FPS, 1080p 30/60 FPS
- Ön Kamera: 12 MP (f/2.2)
- Ön Kamera Video Kaydı: 4K 30 FPS, 1080p 30 FPS
- Yazılım: Android 16 tabanlı One UI 8
- Galaxy AI Özellikleri: Audio Eraser, Auto Trim, ProVisual Engine
- Ağırlık: 163 gram
- Kalınlık: 5.8 mm
- Bağlantı: USB 3.2 Gen 1 Type-C, Qi2 kablosuz şarj
- Renk Seçenekleri: Titanium Silver, Titanium Jetblack, Titanium Icyblue
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.