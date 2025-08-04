Samsung Galaxy S25 FE Yeni Bataryası Hayal Kırıklığına Uğrattı

Günümüzün en iyi akıllı telefonları genelde yüksek performanslı ve uygun fiyatlı olmasıyla ünlü. Ancak günümüz kullanıcılarının talebi, bir telefonu günde 2-3 kez şarj etmek durumunda kalmamak. Xiaomi, Huawei, vivo, Nothing ve daha birçok marka bu konudaki çalışmalarını güçlendirirken, Samsung'un batarya konusunda düşüşe devam etmesi gözlerden kaçmadı. Samsung "Fan Edition" serisinin yeni üyesi ve yakın zamanda gelmesi beklenen Galaxy S25 FE, bu düşüşten payını alacak gibi duruyor. Son sızıntılara göre Galaxy S25 FE, önceki modele kıyasla daha düşük kapasiteli bir batarya ile gelecek.

Galaxy S25 FE İnce Kasası Yüzünden 4500 mAh Bataryaya Sahip

Henüz doğrulanmamış olsa da sızdırılan bilgiler yeni modelin 4500 mAh batarya kapasitesi olduğunu vurguluyor. Çünkü selefi S24 FE'ye kıyasla S25 FE; 7,4mm kalınlığa ve 190 gram ağırlığa sahip. Önceki model için bu değerler sırasıyla 8mm ve 213 gramdı. Samsung, daha kapsamlı bir tutuş hissiyatı için bataryadan feragât etmiş. Tasarım dili konusunda büyük çaplı bir değişiklik yapılmamış olsa da bataryada bariz bir düşüş söz konusu.

İnce Bataryalı S25 Edge Hüsrana Uğratmıştı

Sosyal medyada inceliğini agresif reklamlarla bütün kullanıcılara aşılayan Samsung, Galaxy S25 Edge modelinden beklediği performansı göremedi ve satışların düşmesini engellemek için indirim kampanyaları yaparak maliyetini çıkaramayacağı satış stratejilerini takip etmek zorunda kaldı. Bu örnekten anlaşıldığı üzere, telefonun ne kadar ince olduğu değil, çoğunlukla ne kadar iyi performans gösterdiği önemli.

Akıllı telefon sektöründe ince ve hafif telefonlara yönelim hat safhada. Büyük markalar, "en ince telefon kimin" yarışı yaparken, kullanıcıların büyük çoğunluğu estetikten ziyade performansa önem verdiği için; Samsung'un bir tarafı yükseltip diğerini alçaltma stratejisinin nasıl şekilleneceğini telefon çıkış yaptığı zaman göreceğiz.