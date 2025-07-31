Galaxy S25 FE Çok Yakında Geliyor! Bu Kadar Erken Beklenmiyordu

Geçtiğimiz yıl satışa sunulan Samsung Galaxy S24 FE'nin tanıtılmasının ardından Galaxy S25 FE'ye dair çeşitli bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Yaşanan yeni sızıntı ile birlikte Galaxy S25 FE'nin tanıtım tarihi ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefon çok yakında tanıtılacak.

Samsung Galaxy S25 FE Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi Samsung telefonlar arasına katılmaya hazırlanan Galaxy S25 FE'nin ağustos ayının sonunda veya eylül ayının başında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyat etiketi açıklanacak. Samsung Galaxy S25 serisi, 2025 yılının ocak ayında tanıtılmıştı.

Samsung Galaxy S25 FE'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre bütçe dostu Android telefonu gücünü Exynos 2400 işlemcisinden alacak.. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bir adet 3.2GHz Cortex-X4, iki adet 2.9GHz Cortex-A720, üç adet 2.6GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.95GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda 10 adet çekirdek içeriyor.

4900 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Galaxy S24 FE modelinde 4700 mAh batarya ve 25W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. Android 16 tabanlı One UI 8 ile birlikte gelecek telefonda 8 GB RAM bulunacak. Depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB seçenekleri yer alacak.

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip Samsung Galaxy S25 FE, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Telefon Corning Gorilla Glass Victus+ ekran koruma teknolojisini destekleyecek.

Uygun fiyatlı Samsung telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 12 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.