Kaçmadan Ucuza Alın: Samsung, Amiral Gemisini Piyasadan Çekebilir

Sadece 5.8 mm kalınlığı ve 163 gram ağırlığıyla dikkat çeken Samsung Galaxy S25 Edge, piyasaya sürülmeden önce epey iddialıydı. Ancak bir kez kullanıcı karşısına çıktıktan sonra Samsung'un hayalleri de yerle bir oldu.

Galaxy S25 Edge, aşırı ince ve zarif tasarımının meyvesini veremedi. Satış rakamları, Samsung'un tahminlerinden çok daha aşağıda seyrediyor. Üstelik onca agresif pazarlama yöntemine rağmen. Tanıtımlarında "inceden bile öte" sloganlarını kullanıyorlardı. Şimdi ise "bir an önce bitirelim" politikasını kullanıyorlar.



İndirimli Samsung Galaxy S25 Edge Kampanyasına Bel Bağlandı

Güney Kore merkezli haber kaynağı The Elec'in iddiasına göre, Galaxy S25 Edge için öngörülen satış miktarına ulaşılamaması, şirketi küçülme politikasını uygulamak zorunda bıraktı. Galaxy S25 Edge'nin akıllı telefon pazarındaki geleceği pek de parlak görünmüyor. Lansmandan bu yana sadece bir ay geçti, ancak Samsung daha şimdiden üretim planlarını küçültme kararı aldı.

Samsung yalnızca üretim planlarını küçültmekle de yetinmedi; elinde kalan ürünleri de bir an önce bitirmek istiyor. Bu doğrultuda telefona %20 indirim kampanyası uygulandı. Şu an Türkiye'de böyle bir indirim yok, ancak stok eritmeye çalıştıkları için gelebilir. Stoklar tamamen bittikten sonra telefonun piyasadan çekilme ihtimali de var.

Daha Ucuza Yüksek Performanslı Telefonlar Var

Cihazın satış başarısızlığının ardındaki nedenler henüz resmi olarak açıklanmasa da, en çok tartışılan unsur yüksek fiyat etiketi. S25 Edge'in başlangıç fiyatı 1.100 dolar seviyesindeyken, aynı serinin Plus modeli 1.000 dolardan satışa sunuluyor. Ülkemizde de bu fiyatlar, vergilerle ve diğer paylarla birlikte 79.999 TL'ye kadar ulaşıyor.

Snapdragon 8 Elite Mobile Platform for Galaxy işlemcisi, 200 MP'lik ana kamerası, yapay zeka özellikleri ve kağıt üstündeki diğer ileri teknoloji donanıma rağmen Galaxy S25 Edge'in tercih edilmemesi, biraz da fiyatından kaynaklı. Yani bu telefon, her kesime hitap eden bir telefon olmayışından kaybediyor.

Üstelik Galaxy S25 Edge'in yarı fiyatına, performansı oldukça yüksek telefonlar da piyasadayken, kimsenin bu aşırı pahalı ince telefonu tercih etmiyor olması sürpriz değil. Örneğin, Honor Magic V5 katlanabilir telefon segmentinde, 200 MP kamerasıyla dikkat çeken bir diğer telefon. Üstelik katlanmamış hali Galaxy S25 Edge'den daha ince.

Galaxy S26 Projesi İptal Olabilir

Daha önce ortaya atılan bir iddiaya göre Samsung, katlanabilir cihazlarına daha fazla ağırlık vermeyi planlıyordu. Bu doğrultuda Galaxy S26 Plus'ın iptal edilerek, S26 Edge modeline odaklanacağı söylendi. Şimdi ise plana sadık kalınmayacağı düşünülüyor. Zira S25 Edge'in zayıf performans göstermesi, bu stratejinin de değişmesine yol açacak gibi duruyor.

Samsung ya Galaxy S26 Edge için daha sürdürülebilir bir strateji izleyecek, ya da Galaxy S26 Plus modelinden seriyi devam ettirecek. Tabii sürpriz yapıp bambaşka bir rotaya dönme durumu da var. Siz ne dersiniz, Samsung Galaxy S25 Edge faciasından sonra S26'ya odaklanır mı? Yorumlarda buluşalım.