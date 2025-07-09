Uygun Fiyatlı Samsung Galaxy S25 FE'nin Görüntüleri Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz yıl satışa sunulan Samsung Galaxy S24 FE'nin tanıtılmasının ardından Galaxy S25 FE'ye dair çeşitli bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Yaşanan yeni sızıntı ile birlikte Galaxy S25 FE'nin tasarımı belli oldu.

Samsung Galaxy S25 FE'nin Tasarımı Nasıl Olacak?

Uzun süredir merakla beklenen Galaxy S25 FE, SM-S731 model numarasıyla bir sertifikasyon platformunda ortaya çıktı. Fotoğrafa baktığımızda Galaxy S25 FE'nin genel olarak Galaxy S24 FE'ye benzediğini görüyoruz.

Telefonun arka tarafında dikey olarak konumlanmış üç adet kamera bulunacak. Kameraların sağ tarafında LED flaş yer alacak. Galaxy S25 FE'nin 7,4 mm kalınlığında olacağı söyleniyor. Galaxy S24 FE ise 8 mm kalınlığında. Dolayısıyla daha ince bir telefon göreceğiz.

Samsung Galaxy S25 FE'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre telefonda Exynos 2400 bulunacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bir adet 3.2GHz Cortex-X4, iki adet 2.9GHz Cortex-A720, üç adet 2.6GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.95GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda 10 adet çekirdek içeriyor.

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip Galaxy S25 FE, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Telefon 7,4 mm kalınlığında olacak. Galaxy S24 FE'nin 8,0 mm kalınlığında olduğunu belirtelim.

Android 16 tabanlı One UI 8 ile birlikte gelecek telefonda 8 GB RAM bulunacak. Depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB seçenekleri yer alacak. 4700 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 12 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak.

Samsung Galaxy S25 FE Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung Galaxy S25 serisi, 2025 yılının ocak ayında tanıtılmıştı. Galaxy S25 FE'nin ise eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.