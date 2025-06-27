Samsung Galaxy S25 FE Performans Testine Girdi! İşlemcisi Çok Güçlü

Uygun fiyatlı Samsung Galaxy S24 FE modelinin geçtiğimiz yıl satışa sunulmasının ardından Galaxy S25 FE merakla beklenmeye başlanmıştı. Galaxy S25 FE Geekbench testinde ortaya çıktı. Bununla beraber telefonun hem sergilediği performans hem de bazı özellikleri belli oldu.

Samsung Galaxy S25 FE Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

SM-S731B model numarasına sahip Samsung Galaxy S25 FE tek çekirdek testinde 1.931 puan, çoklu çekirdek testinde 6.516 puana ulaştı Geekbench testinde telefonun 8 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. Galaxy S24'te de 8 GB RAM tercih edilmişti.

Test sonuçlarına göre yeni telefon gücünü Exynos 2400 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bir adet 3.2GHz Cortex-X4, iki adet 2.9GHz Cortex-A720, üç adet 2.6GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.95GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda 10 adet çekirdek içeriyor.

Exynos 2400 işlemcisi, geçtiğimiz yıl satışa sunulan Samsung Galaxy S24 ve Galaxy S24+ modellerinde de tercih edilmişti. Galaxy S24 FE'te ise 4 nm üretim süreciyle geliştirilen sekiz çekirdekli Exynos 2400e bulunuyor.

Samsung Galaxy S25 FE'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 10 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera yer alacak.

Telefonun ön yüzeyinde ise 12 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Önceki telefonda 10 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti.