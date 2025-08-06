Samsung Gaza Bastı: Galaxy S25 FE Aylar Öncesinden Geliyor!

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, popüler Fan Edition serisinin en yeni üyesini piyasaya sürmek için hazırlıklarını hızlandırdı. Galaxy S25 FE adlı yeni model hakkında bugüne dek birçok sızıntı yaşanmasına rağmen, lansman tarihi henüz netleşmemişti. Ancak kısa süre önce ortaya çıkan yeni bilgiler, telefonun ne zaman çıkacağı sorusuna net bir cevap sunuyor. İşte Galaxy S25 FE'nin tanıtım tarihi!

Samsung Galaxy S25 FE Ne Zaman Çıkacak?

Güvenilir kaynaklardan aktarılan yeni bilgilere göre, Samsung Galaxy S25 FE Ultra 19 Eylül 2025'te anavatanı Güney Kore'de tanıtılacak. Cihazın selefi Samsung Galaxy S24 FE'nin de geçtiğimiz yılın kasım ayında tanıtıldığı düşünüldüğünde bu tarihin ekren olduğunu söyleyebiliriz.

Tanıtım tarihi konusunda bizleri ilk şaşırtan cihaz Galaxy S5 FE değil. Nitekim, Samsung ve Xiaomi gibi üreticilerin, bu yıl Android 16'nın erken bir tarihte piyasaya sürülmesi nedeniyle yeni cihazlarını beklenenden çok daha erken tanıttığına şahit oluyoruz.

Samsung Galaxy S25 FE'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Şimdiye kadar ortaya çıkan bilgilere göre yeni telefon, gücünü Exynos 2400 işlemcisinden alacak. 6,7 inç büyüklüğünde Dynamic AMOLED 2X ekrana sahip olacak. Cihaz bu ekran ile birlikte 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Android 16 tabanlı One UI 8 ile birlikte gelecek telefonun Exynos 2400 işlemcisinden güç alması bekleniyor.

Sızdırılan bilgilere göre Galaxy S25 FE, işlemcisini 8 GB RAM ile eşleştirecek. Depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB olmak üzere üç farklı seçenek bizleri karşılayacak. Ayrıca, 4900 mAh batarya kapasitesine sahip telefon, 45W hızlı şarj teknolojisini de destekleyecek.

Gelelim optik tarafına. Yeni Galaxy S25 FE, arka yüzünde 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera, 12 MP'lik ultra geniş açılı kamera ve 8 MP çözünürlüğünde telefoto kameranın yer alacağı üçlü bir kamera modülüne ev sahipliği yapacak. Ön yüzeyde ise 12 MP çözünürlüğündeki bir kamera, selfie çekimler ve görüntülü konuşmalarda görev alacak.

Samsung Galaxy S25 FE'nin Fiyatı

Samsung yeni telefonunu henüz doğrulamadığı için resmi bir fiyat bilgisi henüz mevcut değil. Ancak söylentiler cihazın Güney Kore'de 720 dolarlık bir başlangıç fiyatıyla satışa sunulacağını işaret ediyor. Burdan yola çıkarak Galaxy S25 FE'nin Türkiye'de vergiler dahil 55 bin ila 60 bin TL arasında bir fiyat etiketiyle raflardaki yerini alabileceği söylenebilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Galaxy S25 FE fiyatı ve özellikleriyle en iyi Samsung telefonlar arasına dahil olabilir mi? Yorumlarda buluşalım.