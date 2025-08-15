Uygun Fiyatlı Amiral Gemisi Galaxy S25 FE Her Açıdan Görüntülendi

Geçtiğimiz yıl satışa sunulan Samsung Galaxy S24 FE'nin tanıtılmasının ardından Galaxy S25 FE'ye dair çeşitli bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde renk seçenekleri ortaya çıkan Galaxy S25 FE'nin bu kez yeni görüntüleri sızdırıldı.

Samsung Galaxy S25 FE'nin Tasarımı Nasıl Olacak?

En iyi Samsung telefonlar arasına katılmaya hazırlanan Galaxy S25 FE'nin arka yüzeyinde dikey olarak konumlanmış üç adet kamera bulunacak. Kameraların sağ tarafında LED flaş yer alacak. Arka yüzeyde ayrıca Samsung logosu bulunacak.

Telefonun sağ tarafında ses ve güç butonları yer alacak. Uygun fiyata güçlü donanım sunacak Android telefon buz mavisi, lacivert, siyah ve beyaz olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile birlikte gelecek.

Samsung Galaxy S25 FE'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip Galaxy S25 FE, Super AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Samsung Galaxy S24 FE'de de aynı çözünürlük ve yenileme hızı tercih edilmişti.

Telefon gücünü Exynos 2400e işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.1 GHz, iki adet 2.9 GHz, üç adet 2.6 GHz ve dört adet 1.95 GHz olmak üzere toplamda 10 adet çekirdek içeriyor.

Galaxy S25 FE'de 8 GB RAM bulunacak. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı seçenek yer alacak. 4900 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamear bulunacak. Ön yüzeyde ise 10 megapiksel çözüünrlüğünde kamera göreceğiz.

Samsung Galaxy S25 FE Tanıtım Tarihi

Galaxy S25 FE'nin ağustos ayının sonunda veya eylül ayının başında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyat etiketi açıklanacak. Samsung Galaxy S25 serisi, 2025 yılının ocak ayında tanıtılmıştı.