Snapdragon 8 Elite'in Test Sonuçları Hayra Alamet Değil

Bu sene Qualcomm tarafından sunulan Snapdragon 8 Elite işlemcisi, yeni nesil Orion çekirdeklerini kullanarak performans kanadında büyük gelişmeler sağladı. Ancak test sonuçları yangın yeri... Görünen o ki, sadece yüksek performans çekirdekleri kullanmak yeterli değil.

Snapdragon 8 Elite Testlerde Aşırı Isınmadan Kaynaklı Kapandı

Halihazırda ARM ile bir türlü anlaşmaya varamayan Qualcomm'un ARM işlemci üretme lisansından men edilmesi ihtimalinin yanı sıra, Snapdragon 8 Elite işlemcisinin testlerinde de hüsrana uğradı.

İşlemciyi kullanan ilk akıllı telefon modeli olarak akıllara kazınacak olan Realme GT7 Pro, performans testlerinde aşırı ısınmadan ötürü kapandı.

MediaTek Dimensity 9300 İşlemcisi De Aynısını Yaşadı

Test sırasında, Snapdragon 8 Elite işlemcisi performans testi olarak algıladığı uygulamaya yanıt verirken aşırı ısınma sorunu yaşadı. Bu, özellikle işlemcinin yüksek performansını uzun süre sürdürebilmesi için özel soğutma birimleri gerektiğini bir kez daha gündeme taşıdı.

Benzer bir durum, sadece yüksek performans çekirdekleri kullanan MediaTek Dimensity 9300 işlemcisinde de yaşanmış ve üreticiler için ek soğutma çözümleri kaçınılmaz hale gelmişti.

Sahte Test Uygulamasıyla Sınırları Zorlandı

Realme GT7 Pro, fabrika çıkışlı olarak özel bir soğutma birimi ile donatılmış durumda. Ancak bu sahte test uygulaması, telefonun soğutma sistemini devreye sokmadan aşırı ısınmasına neden oldu.

Uzmanlar, özellikle Çinli telefon üreticilerinin AnTuTu gibi performans testlerini algılayarak gizli performans modlarını devreye soktuğunu, bu sahte uygulamanın da bu gizli modu ortaya çıkarmayı hedeflediğini belirtiyor.

Snapdragon 8 Elite işlemcisinde gözlemlenen aşırı ısınma sorununun, işlemcinin son sınırlarında çalışmasına neden olan gizli modlar ve bu modların etkinleşmesi ile soğutma sisteminin devreye girememesiyle alakalı olduğu düşünülüyor.