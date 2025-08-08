iPhone 17 Air'e Benzeyen Android Telefonun Özellikleri Sızdırıldı

iPhone 17 serisi, önceki serilerden farklı olarak "Air" modelini de içerecek. Aşırı ince gövdesiyle öne çıkacak Air, merakla beklenirken şaşırtan bir gelişme yaşandı. Air'e benzeyen Nubia Air isimli bir Android telefon ortaya çıktı. Bununla birlikte Nubia Air'in bazı özellikleri belli oldu.

Nubia Air'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip Nubia Air, OLED ekran üzerinde 1224 x 2720 piksel çözünürlük sunacak. 172 gram ağırlığındaki telefon yalnızca 6,7 mm kalınlığında olacak. Dolayısıyla Nubia'nın yeni Android telefonu çok ince bir gövdeyle gelecek.

Telefonda Unisoc T8300 işlemcisi ve Mali-G57 MP2 GPU yer alacak. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 2.2 GHz Cortex-A78 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Oyun telefonu Nubia Neo 3'te de aynı işlemci tercih edilmişti.

Nubia Air'de 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunacak. Android 15 işletim sistemi ile birlikte gelecek telefon 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Telefonun hangi hızlı şarj teknolojisini destekleyeceği henüz bilinmiyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel, 2 megapiksel ve 0.08 megapiksel çözünürlüklerinde üç adet kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 20 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Çift SIM desteğine sahip cihaz USB Type-C 2.0, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.4, GPS ve NFC gibi bağlantı seçenekleri ile gelecek.

Görsellere baktığımzıda alt kısımda USB Type-C portu, hoparlör, mikrofon ve SIM kart yuvası bulunuyorken üst kısımda ise ikinci bir mikrofon yer alıyor. Sağ kısımda ses ve güç butonları mevcut. Arka yüzeyde kameralar yatay olarak konumlandırılmış.