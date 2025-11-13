Samsung'un yeni amiral gemisi telefonlarına dair önemli bir gelişme yaşandı. Galaxy S26 Serisinin RAM seçenekleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre yalnızca bir modelde 16 GB RAM seçeneğine yer verilecek. Telefonlar ayrıca güçlü donanım ve yüksek yenileme hızı dahil birçok özelliğe de sahip olacak.

Samsung Galaxy S26 Serisi Kaç GB RAM'e Sahip Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Samsung Galaxy S26 ve Galaxy S26'da 12 GB LPDDR5X RAM bulunacak. Samsung Galaxy S25 ve Galaxy S25+'ta da aynı RAM kapasitesine yer verilmişti ancak yeni modellerin RAM hızında artış yaşanacak. Bu modellerde RAM hızı 8,5 Gbps seviyesindeydi. Yeni telefonlarda ise bu hız 10,7 Gbps olacak.

Galaxy S26 Ultra'da 12 GB ve 16 GB RAM seçenekleri bulunacak. Galaxy S25 Ultra'da da aynı RAM seçenekleri mevcutu ancak 16 GB RAM seçeneği yalnızca Güney Kore, Çin, Tayvan ve Hong Kong gibi ülkelerde satışa sunulmuştu. Aynı stratejinin Galaxy S26 Ultra için de uygulanması bekleniyor.

Samsung Galaxy S26 Ultra'nın arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğüdne ultra geniş açılı kamera, 50 mgapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 12 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak.

Galaxy S26 Ultra'nın 5.400 mAh civarı batarya kapasitesi ile birlikte bekleniyor. Galaxy S25 Ultra'da 5.000 mAh batarya kapasitesi tercih edilmişti. Galaxy S26 Ultra'nın ayrıca 163,6 mm x 78,1 mm x 7,9 mm boyutlarında olacağı öne sürüldü. 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Dynamic LTPO AMOLED 2X ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak.

Samsung Galaxy S26 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi Samsung telefonlar arasına katılmaya hazırlanan Galaxy S26 serisinin 2026 yılının ocak ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonların tüm özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Çok güçlü işlemciye ve yüksek çözünürlüklü kamera sistemine sahip olan Samsung Galaxy S25 Ultra, 2025 yılının ocak ayında tanıtılmıştı.