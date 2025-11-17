Galaxy S26 Serisinin Ağırlığı ve Kalınlığı Ortaya Çıktı

Samsung'un üzerinde çalıştığı yeni amiral gemileri ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıktı. Galaxy S26 serisinin ağırlığı ve kalınlığı sızdırıldı. Ortaya çıkan bilgilere göre Galaxy S26 serisi, iPhone 17 serisinden daha hafif ve daha ince olacak. Peki, Samsung'un yeni akıllı telefonları neler sunacak?

Samsung Galaxy S26 Serisinin Ağırlığı ve Kalınlığı Sızdırıldı

Ortaya çıkan bilgilere göre Samsung Galaxy S26 164 gram ağırlığında ve 6,9 mm kalınlığında olacak. Galaxy S26+ modelinin 191 gram ağırlığında ve 7,3 mm kalınlığında olacağı iddia edildi. Galaxy S26 Ultra'nın ise 214 gram ağırlığında ve 7,9 mm kalınlığında olacağı öne sürüldü.

Çok güçlü bir işlemciye sahip olan iPhone 17'nin 177 gram ağırlığında ve 7,95 mm kalınlığında, iPhone 17 Pro'nun 204 gram ağırlığında ve 8,75 mm kalınlığında, iPhone 17 Pro Max'in ise 231 gram ağırlığında ve 8,75 mm kalınlığında olduğunu belirtelim. iPhone 17 serisi, 2025 yılının eylül ayında tanıtılmıştı.

Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha önce ortaya atılan iddiaya göre Samsung Galaxy S26 Ultra, 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Akıllı telefon, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Amiral gemisinin 5.400 mAh civarı batarya kapasitesi ile birlikte gelmesi bekleniyor.

Samsung Galaxy S26 Ultra'nın arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğüdne ultra geniş açılı kamera, 50 mgapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 12 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak.

Samsung Galaxy S26 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi Samsung telefonlar arasına katılmaya hazırlanan Galaxy S26 serisinin 2026 yılının ocak ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonların tüm özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Çok güçlü işlemciye ve yüksek çözünürlüklü kamera sistemine sahip olan Samsung Galaxy S25 Ultra, 2025 yılının ocak ayında tanıtılmıştı