Samsung Galaxy S26 Serisinin Depolama Seçenekleri Ortaya Çıktı

Samsung'un yeni amiral gemisi telefonlarına dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Galaxy S26 Serisinin depolama seçenekleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre yalnızca bir modelde 1 TB depolama seçeneğine yer verilecek. Telefonlar ayrıca güçlü donanım ve yüksek yenileme hızı dahil birçok özelliğe de sahip olacak.

Samsung Galaxy S26 Serisinin Depolama Seçenekleri Sızdırıldı

Ortaya çıkan bilgilere göre Samsung Galaxy S26 ve Galaxy S26+'ta 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği bulunacak. Güçlü donanıma sahip olan Samsung Galaxy S25 ve Galaxy S25+'ta da aynı depolama seçeneklerine yer verilmişti. Galaxy S26 ve S26+ ayrıca 12 GB RAM'e sahip olacak.

Galaxy S26 Ultra, 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama seçeneklerine sahip olacak. Galaxy S25 Ultra'nın da aynı depolama seçeneklerine sahip olduğunu belirtelim. Galaxy S26 Ultra, RAM tarafında ise 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak ancak 16 GB seçeneğinin yalnızca Güney Kore, Çin ve Tayvan gibi ülkelerde satışa sunulacağı söyleniyor.

Galaxy S26 Ultra'nın 163,6 mm x 78,1 mm x 7,9 mm boyutlarında olacağı öne sürüldü. Telefonun 5.400 mAh civarı batarya kapasitesine sahip olacağı iddia edildi. Galaxy S25 Ultra'da ise 5.000 mAh batarya kapasitesi mevcut. 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Dynamic LTPO AMOLED 2X ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak.

Yeni Ultra modelinin arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğüdne ultra geniş açılı kamera, 50 mgapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 12 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak.

Samsung Galaxy S26 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi Samsung telefonlar arasında yerini almaya hazırlanan Galaxy S26 serisinin 2026 yılının ocak ayında tanıtılacağı söyleniyor. Tanıtımla beraber telefonların tüm teknik özellikleri, fiyatları ve tasarımları belli olacak. Samsung Galaxy S25 serisi, 2025 yılının ocak ayında tanıtılmıştı.