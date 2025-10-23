Samsung'dan Kötü Haber: Merakla Beklenen Telefonlar Ertelenebilir!

Teknoloji devi Samsung'un merakla beklenen amiral gemisi serisi Galaxy S26 hakkındaki söylentiler gündemden düşmüyor. Daha önce serinin model stratejisinde köklü değişiklikler olacağı konuşuluyordu. Bugün ise yeni modellerin ertelenebileceği öne sürülüyor.

Güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere göre, Samsung'un gelecekteki akıllı telefonlarıyla ilgili aldığı bazı iptal kararları Galaxy S26 serisinin beklenen tarihten daha geç bir zamanda piyasaya sürülmesine yol açacak. İşte bu ertelemenin arkasındaki tüm detaylar!

Galaxy S26 Edge'in İptali, Galaxy S26 Serisinin Ertelenmesine Neden Oldu

Hatırlarsanız, geçtiğimiz aylarda Samsung'un yeni Galaxy S serisi ile birlikte yıllardır raflardaki yerini koruyan Plus modeline veda edileceği ve seriye Galaxy S26 Edge be S26 Pro isimli yeni bir modelin dahil olacağı iddia ediliyordu.

Ancak geçtiğimiz hafta şirketin Samsung Galaxy S25 Edge'in beklentilerin epey altında bir satış dönemi geçirmesi nedeniyle Galaxy S26 Edge modelini iptal ettiği öğrenildi. Bu gelişme ile birlikte markanın Galaxy S26 serisine yeni Pro modelini dahil edeceği de ortaya çıktı.

Öte yandan bu karar değişikliği beraberinde yeni serinin gecikmesine neden olabilir. Samsung'a yakınlığı ile bilinen analistler, şirketin üretim ve pazarlama süreçlerinde sorun yaşamamak için yeni amiral gemisi telefonlarının tanıtım tarihini birkaç hafta erteleyeceğini iddia ediyor.

Bildiğiniz üzere Samsung Galaxy S25 serisi 22 Ocak tarihinde tanıtılmıştı. Bu bilgilerden yola çıkacak olursak ocak selefine benzer şekilde ocak ayında piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy 26 serisinin tanıtım tarihi 2026'nın şubat ayında sarkabilir. Öte yandan mevcut söylentilerin henüz resmi olarak doğrulanmadığını da belirtelim.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?