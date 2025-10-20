Galaxy S26 Ultra Yeni İşlemcisiyle Geliyor: Snapdragon'dan Daha İyi!

Akıllı telefon pazarının dev oyuncusu Samsung, önümüzdeki yıl tanıtılması beklenen Galaxy S26 serisine dair radikal bir karar almış olabilir. Şirketin uzun süredir gündemi meşgul eden yonga seti stratejisine yönelik ortaya çıkan yeni bir rapor, yeni serideki tüm modellerin Exynos işlemcilerle birlikte geleceğini gösteriyor. Detaylar haberde.

Galaxy S26 Serisindeki Tüm Modeller Exynos 2600'dan Güç Alabilir

Hatırlatmak gerekirse, Samsung uzun süredir işlemci pazarında daha aktif bir rol üstlenmek istiyordu ve bu hedef doğrultusunda amiral gemisi Galaxy S serisinde yeniden Exynos işlemcilere dönmeyi planlıyordu.

İlk sızıntılar, Samsung'un bu geçişi gelecek yılki Galaxy S26 serisiyle yapacağını gösteriyordu. Bu bağlamda serideki S26 ve S26 Plus modellerinin yeni Samsung Exynos 2600 yonga setinden setinden güç alacağı, Ultra modelinin ise Snapdragon 8 Elite Gen 5 ile çalışacağı öne sürülüyordu.

Ancak kısa süre önce yayınlanan yeni raporlar durumu değiştirdi. İddialara göre Samsung, performans testlerinde oldukça başarılı sonuçlar elde eden yeni işlemcisinden çok memnun kaldı ve Ultra modeli de dahil olmak üzere tüm Galaxy S26 serisinde Exynos 2600'e yer verme kararı aldı.

Exynos 2600, A19 Pro ve Snapdragon 8 Elite Gen 5'e Fark Atıyor

Raporlara göre Exynos 2600, Apple'ın iPhone 17 Pro modellerinde kullandığı A19 Pro çipsetine kıyasla dahi daha iyi bir CPU performansı ile yüzde 75'e varan oranda daha üstün bir GPU performansı sunuyor. Ancak asıl fark, günümüzde kritik öneme sahip yapay zeka işlem biriminde (NPU) ortaya çıkıyor.

İddialar, Exynos 2600'ün NPU hızının Apple'ın çipinden tam 6 kat daha hızlı olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte yeni yonga setinin şu anda en güçlü işlemci konumunda yer alan Snapdragon 8 Elite Gen 5'e üstünlük kurduğu belirtiliyor. Öyle ki Exynos 2600 GPU ve NPU alanlarında Snapdragon'a göre yaklaşık %30 daha yüksek bir hız sunduğu öne sürülüyor.

Peki siz Samsung'un Galaxy S26 serisi için verdiği bu yeni karar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.