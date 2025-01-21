Samsung Yıllardır Beklenen Özelliği Galaxy S26 Serisi ile Sunacak

Samsung Galaxy S25 serisinin tanıtılmasına yalnızca bir gün kala önümüzdeki yıl satışa sunulacak Galaxy S26 serisi ile ilgili heyecan verici bir gelişme yaşandı. Ortaya çıkan bilgilere göre yıllardır beklenen yüksek hızlı şarj teknolojisi Galaxy S26 serisinde kullanılacak.

Samsung Galaxy S26 Serisi Kısa Sürede Şarj Olacak

Güney Kore merkezli teknoloji devi, yarın yani 22 Ocak 2025 tarihinde gücünü Galaxy S24 serisini tanıtacak. Bu telefonların gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisindenn alması bekleniyor ancak şarj hızı ve pil kapasitelerinin Galaxy S24 serisine benzer olacağı söyleniyor.

Bu nedenle uzun bir süredir beklenen yüksek hızlı şarj teknolojisini Galaxy S25 serisinde göremeyeceğiz. Galaxy S24 Ultra'da 45W, Galaxy S24 ve Galaxy S24+ modellerinde ise 25W hızlı şarj özelliğinin yer aldığını belirtelim.

Ortaya atılan bir iddiaya göre Samsung Galaxy S26 serisinde 65W hızlı şarj teknolojisi tercih edilecek. Eğer bu iddia doğruysa önümüzdeki yıl satışa sunulacak telefonlar çok daha kısa sürede şarj olabilecek.

Daha önce ortaya çıkan bir rapora göre Galaxy S26 serisinde geleneksel lityum iyon pillere kıyasla daha yüksek enerji yoğunluğu sunan silikon-karbon anot pillerinin tercih edileceği öne sürülmüştü. Bu, telefonun boyutunu artırmadan daha yüksek batarya kapasitesi sağlayacak ve pil ömrünü iyileştirecek.

Galaxy S26 serisinin hızlı şarj teknolojisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce telefonların hızlı şarj özelliği kaç olmalı? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.