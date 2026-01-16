Samsung Açıkladı: Beklenen Modeller Galaxy S26 Serinde Yok!

Samsung, merakla beklenen yeni Galaxy S26 serisini tanıtmaya hazırlanırken seride yer alacak modeller hakkındaki belirsizlikler de nihayet son buldu. Özellikle son dönemde kulislerde konuşulan iddialar şirketin model isimlendirmesinde radikal bir değişikliğe gideceğini işaret ediyordu. Ancak ortaya çıkan son bilgiler durumun hiç de beklendiği gibi olmadığını gösteriyor.

Hatırlayacağınız üzere daha önceki sızıntılarda Samsung'un "Plus" modelini rafa kaldırarak yerine ultra ince Galaxy S26 Edge modelini getireceği konuşuluyordu. Benzer şekilde standart modelin yerini de Galaxy S26 Pro'nun alacağı iddia edilmişti. Bu söylentiler kullanıcılar arasında heyecan yaratsa da Samsung cephesinden gelen bir açıklama tartışmalara son noktayı koydu.

Galaxy S26 Serisi Hangi Modellerden Oluşacak?

Uzun süredir gündemde olan Edge ve Pro dedikodularının aksine Samsung'un S26 serisi ile ilgili planları çok daha geleneksel bir model listesini işaret ediyor. Samsung Kolombiya tarafından internet sitesinde yayınlanan bir promosyon belgesi yeni serinin hangi modellerden oluşacağını gözler önüne serdi.

Belgede yer alan bilgilere göre yeni seri Galaxy S26, Galaxy S26 Plus ve Galaxy S26 Ultra olmak üzere alıştığımız üçlü model takımından oluşacak. Yani iddia edilenin aksine ne bir Pro veya Edge modeli bu yıl karşımıza çıkmayacak.

Yeni gelişmeler Galaxy S25 Edge'in ardından yeni bir ultra ince telefon arayan teknoloji tutkunları için küçük bir hayal kırıklığı yaratsa da Samsung'un mevcut başarısını kanıtlamış model stratejisini korumakta kararlı olduğu gösteriyor.

Galaxy S26 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Öte yandan yeni modellerin ne zaman tanıtılacağı da uzun bir süredir tartışılıyor. Gelen son bilgilere göre Galaxy S26 serisi ocak ile şubat ayları arasında düzenlenecek yeni Galaxy Unpacked etkinliği ile birlikte resmi olarak tanıtılacak. Lansman gecesinin ardından cihazların mart ayında raflardaki yerini alması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung amiral gemisi serisine yeni modeller eklemeli mi? Yorumlarda buluşalım.