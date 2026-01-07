Samsung'dan 3 Yeni Ucuz Telefon Geliyor: Ne Zaman Tanıtılacak?
Samsung'un uygun fiyatlı akıllı telefon modelleri Galaxy A57, A37 ve A07 5G'nin tanıtım tarihleri ortaya çıktı. İşte yeni serinin özellikleri ve çıkış takvimi!
⚡ Önemli Bilgiler
- Yeni fiyat performans odaklı Galaxy A57, Galaxy A37 ve Galaxy A07 5G modellerinin tanıtım tarihi ortaya çıktı.
- Yeni modeller önümüzdeki haftalarda resmi olarak satışa sunulacak.
- Yeni modellerin hızlı işlemcileri ve gelişmiş kamera modülleri ile öne çıkması bekleniyor.
Güney Koreli teknoloji devi Samsung, her yıl satış rekorları kıran Galaxy A serisini genişletmeye hazırlanıyor. Şirketin üzerinde çalıştığı bilinen Galaxy A57, Galaxy A37 ve giriş seviyesi Galaxy A07 5G modelleri hakkında uzun süredir sessizlik hakimdi. Ancak bugün ortaya çıkan yeni bilgiler, bu sessizliğin çok yakında bozulacağını gösteriyor.
Güvenilir kaynaklar tarafından paylaşılan yeni raporlar markanın merakla beklenen fiyat performans odaklı yeni telefonlarının tanıtım tarihini gün yüzüne çıkardı. İşte yaklaşan modellerin çıkış takvimleri ve muhtemel özellikleri!
Galaxy A57, A37 ve A07 5G Ne Zaman Tanıtılacak?
Aktarılanlara göre Samsung, Galaxy A57 ve Galaxy A37 5G modellerini şimdiden bazı içerik üreticilerine göndermeye başladı. Bu da cihaz için düzenlenen lansmanın eli kulağında olduğunu gösteriyor. Öte yandan serinin en uygun fiyatlı modeli olan Galaxy A07 5G içinse bekleyiş daha kısa sürecek gibi görünüyor.
Paylaşılan takvim detaylarına göre yeni cihazların tanıtım tarihleri şu şekilde olacak:
- Galaxy A57 5G: Şubat ayının ilk veya ikinci haftasında.
- Galaxy A37 5G: Şubat ayının ilk veya ikinci haftasında.
- Galaxy A07 5G: Ocak ayının son haftasında.
Resmi lansmanın hemen ardından yeni modellerin küresel pazarda satışa çıkması bekleniyor. A serisinin Türkiye’deki yüksek popülaritesi göz önüne alındığında Samsung'un bu yeni modelleri bekletmeden ülkemize getireceği öngörülüyor.
Samsung Galaxy A57 5G'nin muhtemel özellikleri:
- Ekran Teknolojisi: Super AMOLED
- Ekran Büyüklüğü: 6,7 inç
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Exynos 1680
- GPU: Xclupse 550
- RAM: 12 GB
- Ana Kamera: 50 MP
- Makro Kamera: 5 MP
- Ultra Geniş Açılı Kamera: 13 MP
- Ön Kamera: 12 MP
- İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı One UI 8.5
Samsung Galaxy A37 5G'nin muhtemel özellikleri:
- Ekran Teknolojisi: Super AMOLED
- Ekran Büyüklüğü: 6,7 inç
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ana Kamera: 50 MP
- Makro Kamera: 5 MP
- Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP
- Ön Kamera: 12 MP
- İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı One UI 8.5
Samsung Galaxy A07 5G'nin muhtemel özellikleri:
- Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel
- İşlemci: MediaTek Dimensity 6300
- RAM: 8 GB
- İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı One UI 8
Peki siz Samsung'un yeni bütçe dostu telefonları hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yaklaşan modeller en iyi orta segment telefonlar listesine isimlerini yazdırabilir mi? Yorumlarda buluşalım.