Samsung'dan 3 Yeni Ucuz Telefon Geliyor: Ne Zaman Tanıtılacak?

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, her yıl satış rekorları kıran Galaxy A serisini genişletmeye hazırlanıyor. Şirketin üzerinde çalıştığı bilinen Galaxy A57, Galaxy A37 ve giriş seviyesi Galaxy A07 5G modelleri hakkında uzun süredir sessizlik hakimdi. Ancak bugün ortaya çıkan yeni bilgiler, bu sessizliğin çok yakında bozulacağını gösteriyor.

Güvenilir kaynaklar tarafından paylaşılan yeni raporlar markanın merakla beklenen fiyat performans odaklı yeni telefonlarının tanıtım tarihini gün yüzüne çıkardı. İşte yaklaşan modellerin çıkış takvimleri ve muhtemel özellikleri!

Galaxy A57, A37 ve A07 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Aktarılanlara göre Samsung, Galaxy A57 ve Galaxy A37 5G modellerini şimdiden bazı içerik üreticilerine göndermeye başladı. Bu da cihaz için düzenlenen lansmanın eli kulağında olduğunu gösteriyor. Öte yandan serinin en uygun fiyatlı modeli olan Galaxy A07 5G içinse bekleyiş daha kısa sürecek gibi görünüyor.

Paylaşılan takvim detaylarına göre yeni cihazların tanıtım tarihleri şu şekilde olacak:

Galaxy A57 5G: Şubat ayının ilk veya ikinci haftasında.

Şubat ayının ilk veya ikinci haftasında. Galaxy A37 5G: Şubat ayının ilk veya ikinci haftasında.

Şubat ayının ilk veya ikinci haftasında. Galaxy A07 5G: Ocak ayının son haftasında.

Resmi lansmanın hemen ardından yeni modellerin küresel pazarda satışa çıkması bekleniyor. A serisinin Türkiye’deki yüksek popülaritesi göz önüne alındığında Samsung'un bu yeni modelleri bekletmeden ülkemize getireceği öngörülüyor.

Samsung Galaxy A57 5G'nin muhtemel özellikleri:

Ekran Teknolojisi: Super AMOLED

Super AMOLED Ekran Büyüklüğü: 6,7 inç

6,7 inç Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Exynos 1680

Exynos 1680 GPU: Xclupse 550

Xclupse 550 RAM: 12 GB

12 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Makro Kamera: 5 MP

5 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 13 MP

13 MP Ön Kamera: 12 MP

12 MP İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı One UI 8.5

Samsung Galaxy A37 5G'nin muhtemel özellikleri:

Ekran Teknolojisi: Super AMOLED

Super AMOLED Ekran Büyüklüğü: 6,7 inç

6,7 inç Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ana Kamera: 50 MP

50 MP Makro Kamera: 5 MP

5 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 12 MP

12 MP İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı One UI 8.5

Samsung Galaxy A07 5G'nin muhtemel özellikleri:

Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel

720 x 1600 piksel İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

MediaTek Dimensity 6300 RAM: 8 GB

8 GB İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı One UI 8

Peki siz Samsung'un yeni bütçe dostu telefonları hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yaklaşan modeller en iyi orta segment telefonlar listesine isimlerini yazdırabilir mi? Yorumlarda buluşalım.