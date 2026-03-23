Samsung Nihayet İnadından Vazgeçti: 6 Yıllık Bekleyiş Sona Eriyor!

Samsung'un yeni katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Wide Fold için geri sayım sürüyor. Söz konusu iki modelle ilgili şimdiye kadar birçok sızıntı yaşandı. Mesela geçtiğimiz günlerde Galaxy Z Fold 8 özellikleri gün yüzüne çıkmıştı. Bugün bu iki cihazla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Öyle ki mevzubahis telefonlar 3C sertifikası aldı.

Bu 3C sertifikası sayesinde Samsung Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Wide Fold'un şarj hızı gözler önüne serildi. Bu doğrultuda Samsung’un katlanabilir telefon tarafında önemli bir yükseltmeye hazırlandığı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Samsung Galaxy Z Fold 8 Şarj Hızı Kaç W Olacak?

3C veri tabanına SM-F9760 model numarasıyla dahil olan Galaxy Z Fold 8, 45W kablolu şarj desteği sunacak. Samsung, 2020’den bu yana Fold serisinde hep 25W şarj hızı sunuyordu. Buna göre önemli bir yükseltmenin yolda olduğunu söyleyebiliriz.

Samsung Galaxy Z Wide Fold Şarj Hızı Kaç W Olacak?

Samsung’un, Apple’ın katlanabilir iPhone Fold modeline rakip olarak geliştirdiği ve kare formda bir ekrana sahip olması beklenen Galaxy Z Wide Fold’un şarj hızı 45W olacak. Buna göre Galaxy Z Fold 8 ile aynı olacağını söyleyebiliriz.

Samsung Galaxy Z Fold 8'in Özellikleri Nasıl Olacak?

İç Ekran : 8 inç, Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz yenileme hızı, 2.600 nit parlaklık, 1968 x 2184 piksel çözünürlük

: 8 inç, Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz yenileme hızı, 2.600 nit parlaklık, 1968 x 2184 piksel çözünürlük Dış/Kapak Ekran : 6,5 inç, Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz yenileme hızı, 1080 x 2520 piksel çözünürlük

: 6,5 inç, Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz yenileme hızı, 1080 x 2520 piksel çözünürlük İşlemci : Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM : 12 GB / 16 GB (1 TB model için)

: 12 GB / 16 GB (1 TB model için) Depolama : 256 GB / 512 GB / 1 TB

: 256 GB / 512 GB / 1 TB Ana Kamera : 200 MP (F1.7, OIS, Quad Pixel AF)

: 200 MP (F1.7, OIS, Quad Pixel AF) Ultra Geniş Kamera : 50 MP

: 50 MP Telefoto Kamera : 12 MP, OIS, 3x zoom, F2.4

: 12 MP, OIS, 3x zoom, F2.4 Ön Kamera (Kapak) : 10 MP, F2.2

: 10 MP, F2.2 Ön Kamera (İç) : 10 MP, F2.2

: 10 MP, F2.2 Batarya : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Şarj: 45W kablolu, 15W kablosuz

Daha önceki sızıntılara göre Samsung Galaxy Z Fold 8, açıldığında 8 inç büyüklüğünde AMOLED bir ekran sunacak. Bu iç panel 120 Hz yenileme hızı ve 1968 x 2184 piksel çözünürlük ile desteklenecek. Böylece akıcı bir kullanım deneyimi sağlanması bekleniyor. Cihazın kapak ekranı ise 6,5 inç boyutunda olacak. Bu ekran da iç panel gibi AMOLED türünde olacak ve 120 Hz yenileme hızı sunacak. Çözünürlüğüyse 1080 x 2520 piksel olacak.

Cihazın kalbinde Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci yer alacak. Yeni nesil Adreno grafik birimine sahip olan bu yonga seti; iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz çekirdekten oluşuyor. En iyi grafikli mobil oyunları yüksek FPS'lerde oynatabilen bu işlemciyi Samsung Galaxy S26 Ultra, Xiaomi 17 Ultra ve Honor Magic V6 gibi amiral gemilerine görmüştük.

Bu telefonun 12 GB / 16 GB bellek; 26 GB / 512 GB / 1 TB depolama alanı seçenekleri olacak. Hem kapak hem iç ekranda 10 MP özçekim kameraları bulunacakken, arka tarafındaysa üç kamera bizi karşılayacak. Bunlar sırasıyla 200 MP ana, 50 MP ultra geniş açı ve 12 MP telefoto şeklinde. Bu kameralar sayesinde günlük kullanımda etkileyici kareler yakalamak mümkün olacak.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung Galaxy Z Fold 8 modelinin temmuz ayında düzenlenecek olan Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Samsung'un yeni mobil cihazlarından beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.