Samsung Bir İlke İmza Atıyor! Galaxy S26 Ultra Bu Özelliğiyle Konuşulacak

Samsung, her yıl birçok uygun fiyatlı Android telefon sunarken amiral gemisi modellerini de unutmuyor. Güney Koreli teknoloji devi her sene yeni bir üst seviye Galaxy S serisi tanıtırken sıradaki seri ise Galaxy S26 olacak. Söz konusu seri hakkında bugüne kadar birçok iddia ortaya atıldı.

Şimdi ise Samsung’un bir ilke imza atacağı yönünde dikkat çekici bir söylenti gündeme geldi. İddiaya göre serinin yıldızı Galaxy S26 Ultra, daha önce hiçbir akıllı telefonda bulunmayan Privacy Display özelliğine sahip olacak. Peki bu ne işe yarayacak? İşte ayrıntılar...

Samsung Galaxy S26 Ultra, Ayarlanabilir Privacy Display Özelliğine Sahip Olacak

Bildiğiniz üzere bazı akıllı telefon modellerinde Privacy Display (Gizlilik Filtresi) özelliği mevcut. Bu özellik kullanıcıların ekrana yalnızca tam karşıdan bakıldığında net bir şekilde görmesini sağlarken, yan taraflardan bakıldığında görüntüyü karartarak ya da bulanıklaştırarak gizliliği korur. Böylece toplu taşıma, kafe veya kalabalık alanlarda yanınızdaki kişilerin mesajlarınızı veya fotoğraflarınızı görmesi engellenir. Yani aslında gizlilik sağlar.

Gelen bilgilere göre Samsung, bu özelliği bir adım öteye taşıyor. One UI 8.5 sürümünün kodlarında Privacy Display ile ilgili yeni bir tanımlama keşfedildi. Buna göre kullanıcılar için Auto Privacy adlı bir seçenek sunulacak ve bu özellik isteğe bağlı olarak açılıp kapatılabilecek. Hatta kullanıcılar özelliği yalnızca belirli saatlerde aktif olacak şekilde planlayabilecek ve yalnızca seçtikleri uygulamalarda devreye girmesini sağlayabilecek.

Samsung’un burada bir ilke imza attığı nokta ise gizlilik filtresinin açılıp kapatılabilir hale gelmesi. Daha önce benzer filtreler bazı telefonlarda vardı ancak sabitti ve kullanıcı tarafından kontrol edilemiyordu. Ancak kötü haber şu ki bu yenilik yalnızca Galaxy S26 Ultra modelinde bulunacak. Önceki S serisi modellerinin gerekli ekran donanımına sahip olmadığı için bu özelliği alamayacağı düşünülüyor. Bunu One UI 8.5 tanıtıldığında göreceğiz.

One UI 8.5 Ne Zaman Çıkacak?

Merakla beklenen güncellemenin 2026’nın başlarında Galaxy S26 serisi ile birlikte duyurulması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.