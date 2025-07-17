Samsung'un Yeni Telefonunda Çerçeve Diye Bir Şey Olmayacak!

Geçtiğimiz günlerde Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni katlanabilir telefonlarını tanıtan Samsung, şimdi tüm odağını yeni amiral gemisi serisi Galaxy S26'ya çevirdi. Yeni telefonlar hakkında henüz pek çok detay netleşmemiş olsa da, serinin en üst düzey modeli Galaxy S26 Ultra ile ilgili önemli bilgiler gün yüzüne çıktı.

Sektörel kaynaklardan gelen bilgilere göre, Galaxy S26 Ultra selefi S25 Ultra ile aynı fiziksel boyutlara sahip olacak. Ancak telefon, daha ince çerçeveler sayesinde daha büyük bir ekran deneyimi sunacak. İşte detaylar!

Galaxy S26 Ultra 6,89 İnçlik Bir Ekranla Gelecek

Bildiğiniz üzere, bu yılın başlarında piyasaya sürülen Galaxy S25 Ultra, 6.86 inçlik dev ekranıyla teknoloji tutkunlarının beğenisini toplamıştı. Kısa süre önce ortaya çıkan sızıntılar ise Samsung'un Galaxy S26 Ultra ile birlikte ekran boyutunu daha da artıracağını gösteriyor.

İddialara göre Galaxy S26 Ultra, 6.89 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacak. Üstelik cihazın, selefi S25 Ultra ile aynı fiziksel boyutları korumasına rağmen bu değere ulaşacağı belirtiliyor. Zira Samsung'un hedefi, yeni telefonda çerçeveleri daha da incelterek aynı kasa boyutunda daha geniş bir ekran alanı sunmak. Bu doğrultuda S26 Ultra'nın, S25 Ultra'daki 1.2 mm'lik çerçeve kalınlığını aşarak, yalnızca 1.15 mm kalınlığında çerçevelerle geleceği söyleniyor.

Bununla birlikte söylentilere göre telefonda, Color Filter on Encapsulation (CoE) teknolojisine sahip bir OLED panel yer alacak. Bu yeni nesil panel, CoE teknolojisi sayesinde daha parlak, daha verimli ve daha ince bir ekran deneyimi sunacak. Pil ömrüne de olumlu katkıda bulunması beklenen bu ekran teknolojisi, halihazırda Galaxy Z Fold serisi telefonlarda başarılı bir şekilde kullanılıyor.

Yeni Galaxy S26 Ultra hakkında bilinenler şimdilik bu kadar. Önümüzdeki günlerde cihaz hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umuyoruz. Gelişmeler için takipte kalın!