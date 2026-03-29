Samsung’dan S26 Ultra Eleştirilerine Şaşırtan Cevap: "Abartıyorsunuz"

Samsung’un kısa süre önce piyasaya sürdüğü yeni amiral gemisi Galaxy S26 Ultra, hem yüksek fiyat etiketi hem de sunduğu özelliklerle dikkatleri üzerine çekti. Cihazın bu kadar çok konuşulmasının en önemli sebebi ise ekranda bulunan hayalet ekran teknolojisi ile kullanıcı gizliliğini sağlaması.

Ekrandaki içeriğin etraftaki diğer kişiler tarafından görülmesini zorlaştıran Gizlilik Ekranı isimli bu özellik, ilk başta büyük beğeni toplasa da zamanla bazı sorunları da beraberinde getirdiği ortaya çıktı. Kullanıcılardan gelen geri bildirimlerin ardından Samsung’dan nihayet konuya ilişkin açıklama geldi.

Samsung Galaxy S26 Ultra'daki Hayalet Ekran Özelliği Nedir?

Galaxy S26 serisinin sadece Ultra modelinde bulunan Gizlilik Ekranı özelliği ekranın içeriğinin yalnızca doğrudan bakıldığında görünmesini sağlıyor. Yani görüş açısını daraltarak çevredeki kişilerin ekrandaki içerikleri görmesini engelliyor.

Bu özellik özellikle toplu taşıma, kafe veya ofis gibi kalabalık ortamlarda oldukça kullanışlı. Telefonunuzda kimsenin görmemesi gereken (mesela banka hesabınıza giriş yapmak veya mesajlarınızı kontrol etmek) işlemleri güvenle yapabilmenize imkan tanıyor.

Samsung Galaxy S26 Ultra'daki Hayalet Ekran Sorunu Nedir?

Kullanıcılardan gelen geri bildirimlere göre Hayalet Ekran özelliği aktifken ekranın eskiye kıyasla daha az net göründüğü belirtiliyor. Yani yazıların ve görsellerin yeterince keskin olmadığı ifade ediliyor. Bu durum tahmin edilebileceği gibi kullanıcı deneyimini bir miktar düşürüyor. Evet bu sorun gizlilik için belki göz ardı edilebilir ancak hiç yaşanmaması çok daha iyi olurdu. Üstelik Hayalet Ekran özelliğinin yarattığı problem yalnızca netlik kaybıyla sınırlı değil.

Yine kullanıcı yorumlarına göre Hayalet Ekran kapalıyken bile ekrana farklı açılardan bakıldığında görüntü biraz soluk görünebiliyor ve renkler olması gerektiği kadar doğru yansıtılmıyor. Özellik açıkken yaşanan keskinlik kaybı belki görmezden gelinebilir ancak özelliği kullanmayan kullanıcıların da sorunlarla karşılaşması durumu daha tartışmalı yapıyor. Peki Samsung, kullanıcı şikayetlerine karşı ne açıklama yaptı?

Samsung Hayalet Ekran Sorunuyla İlgili Ne Açıklama Yaptı?

Samsung’un konuya ilişkin açıklamasında yaşanan durumun normal olduğu savunuluyor. Şirkete göre Hayalet Ekran özelliği günlük kullanımda ciddi bir sorun yaratmıyor; yalnızca belirli açılardan bakıldığında ve yüksek parlaklıkta küçük renk farklılıkları görülebiliyor. Yani Samsung bu durumu tamamen bir hata olarak görmese de bazı gariplikleri kabul ediyor. Ancak kullanıcılar bu konuda şirketle aynı fikirde değil.

Samsung Galaxy S27 Ultra ile Bu Sorun Çözülecek mi?

Samsung, Hayalet Ekran özelliğini ilk kez Galaxy S26 Ultra ile birlikte sunduğu için bazı eksikliklerin yaşanabileceğini kabul ediyor. Ancak Galaxy S27 Ultra ile birlikte bu sorunların tamamen giderilmesi bekleniyor. İddialara göre yüksek performans sunacak olan Galaxy S27 Ultra, Şubat 2027’de tanıtılacak.

Editörün Yorumu

Bence Samsung’un Galaxy S26 Ultra’daki soruna yönelik açıklaması yeterince ikna edici değil. Sonuçta kullanıcılar olarak cihazı bedava almıyor ve bunun için ciddi bir ücret ödüyoruz. Haliyle karşılığında tam performans ve sorunsuz bir kullanım bekliyoruz. Bu nedenle sorunun normal olduğunu kabul etmek yerine çözüm üretmeye odaklanmasını beklerdim. Şu anda umudum Galaxy S27 Ultra’da benzer problemlerin tekrar yaşanmaması. Bunu hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.