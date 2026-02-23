100 Bin TL'ye Satılacak Galaxy S26 Ultra'nın Kamerasıyla Çekilen Fotoğraflar Ortaya Çıktı!

Samsung’un merakla beklenen yeni amiral gemisi serisi Galaxy S26’nın tanıtımına saatler kaldı. 25 Şubat’ta düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliği için geri sayım başlamışken, lansman öncesinde akıllı telefonlarla ilgili iddialar gelmeye devam ediyor. Son olarak dikkat çekici bir gelişme daha yaşandı. Öyle ki Samsung Galaxy S26 Ultra ile çekilen telefonlar ortaya çıktı.

Samsung Galaxy S26 Ultra İle Çekilen Fotoğraflar

Serinin en çok merak edilen modeli hiç şüphesiz Galaxy S26 Ultra. Ailenin en güçlü ve en pahalı üyesi olacak cihaz, kısa süre önce bir içerik üreticisinin eline erkenden geçti. Telefonu kara borsa üzerinden temin ettiği belirtilen içerik üreticisi, şimdiye kadar birçok paylaşım yaptı. Son olarak Galaxy S26 Ultra’nın kamerasıyla çekilen fotoğrafları da yayınladı.

Paylaşılan görsellere baktığımızda sebzeler, sarı renkli bir çiçek ve bir insandan oluşan örnek resimler görüyoruz. İlk bakışta fotoğraflar oldukça kaliteli görünüyor. Bu nedenle dikkat çektiğini kesinlikle söyleyebiliriz. Peki Galaxy S25 Ultra'ya kıyasla bir fark var mı? Gözle görülen bir değişiklik var. Bu devrim niteliğinde olmasa da Galaxy S26 Ultra’nın selefine kıyasla biraz daha parlak ve keskin fotoğraflar çektiği görülüyor.

Tabii bu, Galaxy S26 Ultra'nın kamera bakımından daha iyi olduğu anlamına gelmiyor. Bu sorunun cevabı için yapılacak detaylı testleri beklememiz gerekiyor. Bunlar da mobil cihaz piyasaya sürüldükten sonra kısa süre içinde çıkacaktır.

Beklenen Galaxy S26 Ultra Özellikleri

Ekran: 6,9 inç QHD+ Dynamic AMOLED

6,9 inç QHD+ Dynamic AMOLED İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM: 16 GB'a kadar

16 GB'a kadar Depolama: 1 TB'a kadar

1 TB'a kadar Arka Kamera: 200 MP ana kamera + 50 MP ultra geniş açılı sensör + 50 MP (5x) telefoto lens + 10 MP (3x) telefoto lens

200 MP ana kamera + 50 MP ultra geniş açılı sensör + 50 MP (5x) telefoto lens + 10 MP (3x) telefoto lens Ön Kamera: 12 MP

12 MP Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Şarj Hızı: 60W kablolu hızlı şarj, 25W kablosuz hızlı şarj

60W kablolu hızlı şarj, 25W kablosuz hızlı şarj İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı One UI 8.5

Android 16 tabanlı One UI 8.5 S Pen Desteği: Var

Türkiye'de 95-100 bin TL civarında bir fiyatla satışa çıkması beklenen akıllı telefon, 6,9 inç büyüklüğünde QHD+ çözünürlük sunan Dynamic AMOLED ekrana sahip olacak. Kalbinde Qualcomm'un Snadpragon 8 Elite Gen 5 işlemcisine yer verecek cihaz, 16 GB'a kadar bellek; 1 TB'a kadar depolama alanı seçenekleri sunacak.

Ön tarafında 12 MP özçekim kamerası yer alacak. Arka taraftaysa 200 MP ana, 50 MP ultra geniş açı, 50 MP 5x telefoto, 10 MP 3x telefoto kameralar bulunacak. Öte yandan kutudan Android 16 tabanlı One UI 8.5 ile çıkacakken, 5.000 mAh kapasitesinde bataryadan güç çekecek. Bu pil 60W kablolu / 25W kablosuz hızlı şarjdan beslenecek.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Samsung Galaxy S26 Ultra kamerası ile çekilen fotoğrafları nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.