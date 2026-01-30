Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung çok yakında yeni amiral gemisi serisi Galaxy S26'yı resmen tanıtacak. Henüz aylar öncesinden konuşulmaya başlanan yeni telefonlar gelen son bilgilerle beraber tüm detaylarıyla karşımıza çıkmaya başladı. Son olarak serinin en üst düzey modeli Galaxy S26 Ultra'nın tüm özellikleri ve tasarımı sızdırıldı. İşte detaylar!

Galaxy S26 Ultra'nın Tasarımı

Kısa bir süre önce paylaşılan render görselleri yeni amiral gemisi cihazın tüm tasarım hatlarını gün yüzüne çıkardı. Görüntüleri incelediğimizde Galaxy S26 Ultra'nın selefi S25 Ultra'nın tasarım dilini büyük ölçüde koruduğunu ancak bazı önemli farklarla önceki modelden sıyrıldığını görüyoruz.

Kobalt Menekşe ve Siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile karşımıza çıkan cihaz, önceki modellerde gördüğümüz bağımsız lens tasarımından vazgeçerek kamera sensörlerini bir araya toplayan yeni kamera adası tasarımı ile birlikte geliyor.

Bununla birlikte telefonun Galaxy S25 serisinden farklı olarak daha yuvarlatılmış köşelere sahip olduğu da görülüyor. Aynı zamanda cihazın 7.9 mm kalınlık ile 8.2 mm'lik selefinden daha ince olduğunu da belirtelim.

Galaxy S26 Ultra'nın Özellikleri

Ekran: 6.9 inç QHD+ Dynamic AMOLED

Yeni Galaxy S26 Ultra 6.9 inç büyüklüğünde, QHD+ çözünürlük sunan Dynamic AMOLED bir ekrana sahip olacak. Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden güç alan cihaz gelişmiş yonga setini 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar depolama alanı seçenekleriyle eşleştirecek.

Pil performansı alanında 5.000 mAh kapasiteli bir bataryayı bünyesinde barından cihaz, 60W kablolu hızlı şarj ve 25W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. Ayrıca cihazın ters kablosuz şarj desteğine de sahip olacağını ekleyelim.

Galaxy S26 Ultra'nın arka yüzeyinde 200 MP çözünürlüğünde ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı lens, 50 MP (5x) ve 10 MP (3x) olmak üzere iki adet telefoto lens yer alacak. Ön tarafta ise 12 MP'lik bir selfie kamerası görev yapacak. Son olarak cihazın Android 16 tabanlı One UI 8.5 ile birlikte kutudan çıkacağı da kesinleşti.

Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Geçtiğimiz günlerde Galaxy S26 Ultra'nın İsveç pazarındaki fiyatı sızdırıldı. Buna göre cihazın ülkedeki fiyat seçenekleri şu şekilde olacak:

256 GB depolama: 16.990 İsveç Kronu (yaklaşık 83.404 TL)

512 GB depolama: 18.990 İsveç Kronu (yaklaşık 93.222 TL)

1 TB depolama: 22.490 İsveç Kronu (Yaklaşık 110.429 TL)

İddialara göre Samsung Galaxy S26 serisini 25 Şubat tarihinde düzenlenecek yeni Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtacak. Lansmanla birlikte Ultra modelinin nihai özelliklerini, tasarımını ve fiyatını da öğrenmiş olacağız. Gelişmeler için takipte kalın!

Peki siz yeni Galaxy S26 Ultra hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni cihaz iPhone 17 Pro Max'e rakip olabilecek mi? Yorumlarda buluşalım.