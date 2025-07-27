Daha Galaxy S26 Çıkmadı! Galaxy S27 Ultra’dan İlk Sızıntı Geldi

Geçtiğimiz aylarda Galaxy S25 serisini tanıtarak akıllı telefon dünyasında yeni bir sayfa açan Samsung, şimdi gözünü 2026’nın ilk ayında tanıtacağı Galaxy S26 serisine dikmiş durumda. Güçlü donanımı ve yenilikçi özellikleriyle öne çıkması beklenen seri, daha şimdiden teknoloji meraklılarını heyecanlandırıyor.

Ancak Samsung, S26’yı henüz tanıtmamışken bile Galaxy S27 serisiyle ilgili ilk sızıntılar gelmeye başladı. Son olarak Samsung Galaxy S27 Ultra'nın kamera kurulumu ile ilgili detaylar gün yüzüne çıktı.

Samsung Galaxy S27 Ultra Ana Kamerası İçin Beklenmedik Sızıntı

Samsung’a dair güvenilir sızıntılarıyla tanınan Ice Universe, Galaxy S27 Ultra’nın kamera sistemiyle ilgili ilk bilgileri paylaştı. İddialara göre Güney Koreli teknoloji devi, kurulumdaki 3x telefoto lensi kaldıracak ve onun yerine yerine Sony üretimi 1/1.1 inç boyutunda ve yüksek diyafram açıklığına sahip 200 megapiksellik bir ana kamerayı yerleştirecek.

Kaynağa göre bu yeni ana kamera, kaldırılacak 3x telefoto lensin yerini dijital kırpma teknolojisiyle alacak. Yani fiziksel bir telefoto lens olmayacak ancak yakınlaştırma deneyimi tamamen ortadan kalkmış da sayılmayacak. Öte yandan önceki modellerde kullanılan 1/1.3 inçlik ISOCELL HP2 sensöre kıyasla düşük ışık koşullarında çok daha iyi sonuçlar verecek.

Samsung Galaxy S27 Ultra'nın diğer kamera özellikleri ise henüz netleşmiş değil. Önümüzdeki haftalarda daha fazla iddia gelebilir. Bunu hep birlikte göreceğiz.

Daha Büyük Bataryadan Güç Çekecek

Samsung, son birkaç yıldır piyasaya sürdüğü Ultra modellerde 5000 mAh'lik batarya kullandı. Oysa Çinli rakip firmalar, amiral gemisi modellerinde 7000 mAh'e kadar çıktı. Bu bağlamda Samsung'un da benzer bir adım atması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? En iyi akıllı telefonlar arasında yer alması beklenen Samsung Galaxy S27 Ultra modelinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.