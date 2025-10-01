Samsung Bütçe Dostu Tablet Duyurdu! 7 Yıl One UI Güncellemesi Alacak

Samsung bütçe dostu yeni bir tablet duyurdu. Galaxy Tab A11+ olarak isimlendirilen tablet 90Hz yenileme hızı, 7.040 mAh batarya kapasitesi ve MicroSD kart desteği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Tabletin fiyatı henüz açıklanmadı fakat bütçe dostu bir fiyata sahip olacak.

Samsung Galaxy Tab A11+ Özellikleri

Ekran Boyutu: 11 inç

11 inç Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Yenileme Hızı: 90 Hz

90 Hz Batarya Kapasitesi: 7.040 mAh

7.040 mAh Hızlı Şarj Desteği: 25W

25W Depolama Seçenekleri: 128 GB ve 256 GB

128 GB ve 256 GB Ön Kamera Çözünürlüğü: 5 megapiksel

5 megapiksel Renk Seçenekleri: Gri ve gümüş

11 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Samsung Galaxy Tab A11+, LCD ekran üzerinde 90Hz yenileme hızı sunuyor. Gri ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan tablet, yedi büyük Android güncellemesi ve yedi yıl güvenlik güncellemesi alacak. Dolayısıyla tablet uzun yıllar boyunca yazılım bakımından güncel olacak.

Samsung tarafından üretilen bütçe dostu Android tablette 7.040 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Dev batarya, yalnızca tek şarjla bile tabletin uzun süre boyunca kullanılabilmesini sağlıyor. Çok şık bir görünüme sahip olan Galaxy Tab A11+ ayrıca 25W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Tablet 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunuyor. Depolama, MicroSD kart desteği sayesinde 2 TB'a kadar artırılabiliyor. Tabletin işlemci, GPU ve RAM seçeneklerine dair henüz bir bilgi paylaşılmadı. Samsung Galaxy A11'de MediaTek Helio G99 işlemcisi, 4 GB ve 8 GB RAM seçenekleri tercih edilmişti.

Tabletin ön yüzeyinde 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Arka kamera açıklanmadı ancak muhtemelen 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacaktır. Galaxy Tab A11'de de 8 megapiksel çözünürlüğünde arka kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera mevcut.

3,5 mm kulaklık girişine sahip olan tablet Dolby Atmos teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji, daha iyi bir ses deneyimi elde edilmesini sağlıyor. 2025 yılının sonuna kadar piyasaya sürülmesi beklenen tabletin henüz fiyatı açıklanmadı ancak bütçe dostu bir fiyat etiketine sahip olacak.