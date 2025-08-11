Samsung'un Uygun Fiyatlı Tabletine One UI 8 Güncellemesi Geliyor

Merakla beklenen One UI 8 güncellemesi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Samsung'un uygun fiyatlı tableti Galaxy Tab S10 FE'ye One UI 8 güncellemesinin sunulacağı ortaya çıktı.

Samsung Galaxy Tab S10 FE One UI 8 Güncellemesi Alacak

2025 yılının nisan ayında tanıtılan Samsung Galaxy Tab S10 FE'nin 5G versiyonu, Geekbench testinde Android 16 tabanlı One UI 8'in erken bir sürümüyle görüntülendi. Bu, Samsung'un tablet için yeni işletim sistemi güncellemesini test ettiğini gösteriyor.

Android 15 tabanlı One UI 7 ile kutudan çıkan tabletin ekim veya kasım ayında One UI 8 güncellemesini alması bekleniyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim. Dolayısıyla telefon bu güncellemeye farklı tarihte de kavuşabilir.

Samsung Galaxy Tab S10 FE Özellikleri

10,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Galaxy Tab S10 FE, IPS LCD ekran üzerinde 1440 x 2304 piksel çözünürlük, yaklaşık 249 PPI piksel yoğunluğu ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. 8000 mAh batarya kapasitesine sahip tablet 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Tablet gücünü Exynos 1580 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, bir adet 2.9 GHz Cortex-A720, üç adet 2.6 GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.9 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Samsung Galaxy A56'da da aynı işlemci tercih edilmişti.

Tablet 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri bulunuyor. Tabletin arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera, ön yüzeyinde ise 12 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

Galaxy Tab S10 FE'de IP68 sertifikası yer alıyor. Bu sertifika, tabletin belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Gri, gümüş ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan tabletin Wi-Fi ve Wi-Fi + 5G olmak üzere iki farklı sürümü bulunuyor.

Samsung Galaxy Tab S10 FE Türkiye Fiyatı