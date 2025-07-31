Samsung'dan Bütçe Dostu Tablet Geliyor! 6 GB RAM'e Sahip

Samsung Galaxy Tab S10 Lite'ın tanıtım tarihi ortaya çıktı. Peki, Samsung'un bütçe dostu tableti ne zaman çıkacak? İşte tablete dair detaylar!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Nisan ayında Galaxy Tab S10 FE serisini duyuran Samsung, yeni bir tablet tanıtmaya hazırlanıyor. Galaxy Tab S10 Lite isimli tabletin ne zaman tanıtılacağı ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre uygun fiyatlı Android tablet önümüzdeki ay tanıtılacak.

Samsung Galaxy Tab S10 Lite'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre Galaxy Tab S10 Lite gücünü Exynos 1380 işlemcisinden alacak. 5 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide dört adet 2.4 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek bulunuyor. Samsung Galaxy A54'te de aynı işlemci tercih edilmişti.

8000 mAh batarya kapasitesine sahip tablet 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Android 15 tabanlı One UI 7 ile birlikte gelecek Galaxy Tab S10 Lite'ın Wi-Fi ve Wi-Fi + LTE sürümlerine sahip olacağı söyleniyor.

Mali-G68 GPU'ya sahip tablette 6 GB RAM bulunacak. Birden fazla RAM seçeneğinin sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri yer alabilir. Cihazda ayrıca microSD desteğinin olacağı öne sürüldü.

Samsung Galaxy Tab S10 Lite Ne Zaman Tanıtılacak?

Bluetooth SIG veri tabanında ortaya çıkan Samsung Galaxy Tab S10 Lite'ın ağustos ayında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte tabletin tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak.

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