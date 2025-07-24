iPad Rakibi Galaxy Tab S11 İçin Kritik Gelişme! Bir Eşiği Daha Aştı

Samsung, son dönemlerde merakla beklenen yeni amiral gemisi tablet serisi Galaxy Tab S11 ile merak uyandırıyor. Geçtiğimiz günlerde Galaxy Tab S11 Ultra Geekbench performans testinde ortaya çıkarak dikkatleri üzerine çekmişti. Bugün ise serinin standart modeli için önemli bir gelişme yaşandı. İşte detaylar…

Samsung Galaxy Tab S11, Bir Sertifika Aldı

Güney Koreli markanın yeni tableti, UL Demko veritabanında gün yüzüne çıktı. Bilmeyenler için UL Demko, elektronik cihazların güvenlik standartlarına uygunluğunu denetleyen ve sertifika veren bir kuruluştur. Galaxy Tab S11'in buradan sertifika alması ise modelin resmi lansmana bir adım daha yaklaştığını gösteriyor.

‘SM-X736B’, ‘SM-X736N’, ‘SM-X730’ ve ‘SM-X736C’ model numaralarıyla veritabanına eklenen Galaxy Tab S11'in şarj hızının 45W olduğu da bu sertifikayla birlikte onaylandı.

Beklenen Galaxy Tab S11 Özellikleri

Beklentilere göre Galaxy Tab S11, 11 inç boyutunda AMOLED ekrana sahip olacak. 120 Hz yenileme hızıyla desteklenecek bu ekran, 2560 x 1600 piksel çözünürlük sunacak. Cihazın kalbinde MediaTek Dimensity 9400 yer alacak. Buna 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı eşlik edecek.

Ayrıca 8.160 mAh bataryadan güç çekecek cihaz, 45W hızlı şarjdan beslenecek. Ön tarafında 12 MP, arka tarafındaysa 13 MP kamera bulunacak. Öte yandan Android 16 tabanlı One UI 8 üzerinde çalışacağı da beklenen Galaxy Tab S11 özellikleri arasında.

Özellik Değer Ekran 11 inç, AMOLED, 120 Hz yenileme hızı, 2560×1600 piksel çözünürlük İşlemci MediaTek Dimensity 9400 RAM 12 GB Depolama 256 GB Batarya 8.160 mAh Şarj Desteği 45W hızlı şarj Ön Kamera 12 MP Arka Kamera 13 MP S Pen Var (Bluetooth destekli) Yazılım Android 16 tabanlı One UI 8

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? En iyi tabletler arasında yer alması beklenen Samsung Galaxy Tab S11 modelinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.