Samsung Telefonlarda Yeni Dönem: Kullanıcılar One UI'ı Baştan Aşağı Değiştirebilecek

Samsung kullanıcıları çok yakında telefonlarını konuşarak özelleştirebilecek. Şirketin mobil deneyim bölümünün başındaki Won-Joon Choi'ye göre Samsung, son zamanlarda sık sık adını duyurduğumuz "vibe coding" kavramını One UI deneyiminin bir parçası haline getirmek için çalışıyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, sadece ne istediklerini söyleyerek telefonlarına yeni özellikler kazandırabilecek ve One UI'ı baştan aşağı değiştirebilecek.

Vibe Coding Nedir?

Bilmeyenler için vibe coding, kod yazmayı bilmeden yapay zeka kullanarak uygulama/yazılım geliştirmek anlamına gelen oldukça modern bir kavram. Basit bir şekilde yapay zekaya aklınızdaki uygulamayı ve özellikleri anlatıyorsunuz ve o tüm kodları sizin yerinize yazıyor. Bunun ne kadar sağlıklı bir yöntem olduğu şimdilik tartışma konusu.

Pek çok kişi bununla harikalar yarattıklarını iddia ederken bir o kadar kişi de ortaya çıkan sonuçların güzel görünen ama problemli bir üründen ibaret olduğunu düşünüyor. Ancak Samsung bu yöntemin geleceğine inanıyor ve kullanıcıların vibe coding ile One UI deneyimini değiştirmeyi hedefliyor. Peki Samsung telefonlardaki vibe coding özelliği nasıl çalışacak?

Samsung Telefonlardaki Vibe Coding Özelliği Nasıl Çalışacak?

Samsung cephesi şu an için bu konuda çok fazla teknik detay paylaşmış değil ancak yapılan açıklamalar, şirketin hazır araçlarla sınırlı kalan mevcut kişiselleştirme anlayışının ötesine geçmek istediğini gösteriyor. Won-Joon Choi’nin verdiği mesaja göre kullanıcılar gelecekte yalnızca Samsung’un sunduğu sabit seçenekleri kullanmak zorunda kalmayacak. Bunun yerine kullanıcılar, istedikleri deneyimi doğal bir dille tarif ederek daha kişisel bir arayüz oluşturabilecek.

Diyelim ki galerinizdeki fazlalıkları temizlemek için fotoğrafları tıpkı flört uygulamarındaki gibi sağa ya da sola kaydırarak kategorize ettiğiniz bir uygulamaya istiyorsunuz. Sola atılan fotoğraf ve videoların hepsi telefondan silinecek. Bunun için yapmanız gereken tek şey yapay zeka aracına ne istediğinizi söylemek olacak. Samsung’un açıklamalarına bakılırsa vibe coding yalnızca uygulamalarla sınırlı kalmayabilir.

Şirketin yeni aracı arayüz tarafını da değiştirebilecek. Yine bir örnek üzerinden gidelim. Diyelim ki kontrol merkezini açmak isterken bildirim merkezini açmaktan sıkıldınız ve artık bildirimlerin soldan sağa kaydırdığınızda açılan bir menü ile karşınıza çıkmanızı istiyorsunuz. Vibe coding desteklim Galaxy modelleri kullanıcıların böyle kritik değişiklikler yapabilmesine izin verecek. Böylelikle herkesin akıllı telefon deneyimini kendine özgü olacak.

Ayrıca değişiklik olmamasından sıkılan kullanıcılar bunun için Samsung'un bir şeyler yapmasını beklemek zorunda olmayacak. Elbette şu aşamada ortada doğrulanmış bir özellik bulunmuyor. Samsung tarafı, bu konuyu şimdilik daha çok ilgi çekici bir fikir ve gelecek planı olarak değerlendiriyor. Ayrıca bu özelliğin hangi One UI sürümü ile karşımıza çıkacağı da henüz belli değil.

Editörün Yorumu

Samsung’un bu alana yönelmesini önemli buluyorum. Çünkü akıllı telefonlarda kişiselleştirme uzun süredir hep aynı sınırlar içinde ilerliyor. Üstelik bir değişim olduğunda bu her kullanıcıyı memnun etmiyor. Örneğin ben bir iPhone kullancısıyım ve iOS 26'nın Liquid Glass tasarımından nefret ediyorum. Apple, bugün Samsung'un üzerinde çalıştığına benzer bir özellik sunacak olursa bunu anında kullanır ve hoşuma gitmeyen bu özelliği kaldırırım.

Galaxy kullanıcıları da işte çok yakında tam da bunu yapabilecek. Brada en önemli nokta, sistemin ne kadar tutarlı çalışacağı olacak. Kullanıcı ne istediğini açıkça söylediğinde telefon bunu doğru anlayıp sorunsuz bir şekilde uygulayabilirse çok başarılı bir deneyim ortaya çıkabilir. Ancak yukarıda bahsettiğim üzere vibe coding şu anda pek çok kusura sahip. Bu nedenle Samsung amaçladığı şeyi yakın zamanda gerçekleştiremeyebilir.