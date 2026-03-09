Xiaomi'nin 165Hz Ekranlı Telefonu Yolda! İşlemcisi Çok Güçlü

Xiaomi'nin merakla beklenen Redmi K90 Ultra modeline dair heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Redmi K90 Ultra'nın bazı özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefonda MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir işlemci bulunacak. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızı sunacak.

Redmi K90 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz İşlemci: Dimensity 9500

Dimensity 9500 Batarya: 8.000 mAh üzeri

8.000 mAh üzeri Parmak İzi Sensörü: Ultrasonik parmak izi sensörü

Ultrasonik parmak izi sensörü Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 sertifikası

Redmi K90 Ultra'nın Bataryası Kaç mAh Olacak?

Redmi K90 Ultra, 8.000 mAh üzeri bir batarya kapasitesine sahip olacak. Akıllı telefon, yüksek batarya kapasitesi sayesinde çok uzun bir pil ömrü sunacak. Böylece telefonu gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Redmi K80 Ultra'da 7.410 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj desteği bulunuyor. Yeni telefonda da 100W veya üzeri bir şarj hızı görebiliriz.

Redmi K90 Ultra'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

Akıllı telefonda Dimensity 9500 işlemcisi bulunacak. MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide 4.21 GHz hızında çalışan bir adet çekirdek, 3.5 GHz hızında çalışan üç adet çekirdek ve 2.7 GHz hızında çalışan dört adet çekirdek mevcut. Bu güçlü işlemci sayesinde telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile kasma ve donma gibi sorunlar olmadan oynanabilecek.

Redmi K90 Ultra'nın Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

Xiaomi'nin yeni telefonu, 1.5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Telefonda ayrıca ultrasonik parmak izi sensörü bulunacak. Redmi K80 Ultra'da OLED ekran, 144Hz yenileme hızı ve 1280 x 2772 piksel çözünürlük mevcut. Yeni telefonda da OLED ekran tercih edilebilir.

Redmi K90 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Redmi K90 Ultra'nın 2026 yılının nisan ayında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla beraber telefona dair merak edilen tüm sorular yanıt bulacak. Yüksek şarj hızı, dev batarya ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Redmi K80 Ultra, geçtiğimiz yılın haziran ayında tanıtılmıştı.

Redmi K90 Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi, Redmi K90 Ultra'nın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili resmî bir açıklama yapmadı. Redmi K80 Ultra'nın şu an Türkiye'de satılmadığını göz önünde bulunduracak olursak K90 Ultra'nın da Türkiye'ye gelmesi beklenmiyor. Elbette planlarda bir değişiklik olursa yeni telefon tıpkı Redmi Note 15 serisi gibi Türkiye'deki kullanıcılarla buluşabilir.

Redmi K90 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi K80 Ultra için 2 bin 599 yuan (16 bin 575 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Redmi K90 Ultra'nın ise önceki modelden daha güçlü bir donanım ile birlikte geleceğinden dolayı yeni telefon 2 bin 850 yuan (18 bin 175 TL) başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Konu ile ilgili açıklama yapılmadı. Bu nedenle telefon farklı fiyata sahip olabilir.

Editörün Yorumu

Redmi K90 Ultra, bütçe dostu bir fiyata güçlü donanım sunacak olması nedeniyle dikkatimi çekmeyi başardı. MediaTek'in çok güçlü işlemcisi sayesinde yoğun güç gerektiren uygulamalar ve yüksek grafik kalitesine sahip oyunlar sorunsuz çalışacak. Yüksek yenileme hızı ise özellikle rekabetçi oyunlarda önemli bir avantaj sağlayacak. Bunları göz önünde bulundurarak bunun herkesin ilgi göstereceği bir model olacağını düşünüyorum.