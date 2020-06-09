Samsung Galaxy Watch 3 Resmi Uygulamada Listelendi

Samsung önümüzdeki dönemlerde yeni nesil akıllı saat modeli ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Yeni modelin hangi isimle karşımıza çıkacağı uzun süredir merak edilirken hem yapılan sertifikasyonlar hem de geçtiğimiz saatlerde destek sayfasında kısa süreli de olsa ortaya çıkan detaylar, yeni modelin Samsung Galaxy Watch 3 olarak isimlendirileceğini işaret ediyor. Nitekim yeni model, Samsung Wearable üzerinde listelendi.

Samsung Galaxy Watch 3 Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung'un giyilebilir teknoloji ürünlerine yönelik olarak sunduğu Samsung Wearable uygulaması, kısa bir süre için Galaxy Watch 3 isimli yeni bir modeli listeledi. Bu, şirketin Galaxy Watch 2 modelini atlayarak başka bir isimlendirmeyi tercih ettiği anlamına geliyor.

Yeni model hakkında bilinen detaylar şu aşamada oldukça kısıtlı olsa da 41 mm ve 45 mm olmak üzere iki farklı boyut seçeneği ile kullanıcılara sunulacağını ve her iki boyutun da Wi-Fi / Wi-Fi + LTE olarak iki varyanta ayrılacağını görüyoruz. Bu noktada kullanıcıların özlediği fiziksel bezel cihazda yer alacak gibi gözüküyor.

Yeni modelin Ağustos 2020 döneminde Galaxy Note 20 ve Galaxy Fold 2 modelleri ile birlikte tanıtılmasını bekliyoruz. İlerleyen dönemlerde cihaza dair daha fazla detayla karşılaşmamız oldukça muhtemel. Peki siz yeni modelden neler bekliyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.