Samsung’da Güncelleme Krizi! Cihazlar Bozuldu

Samsung, akıllı telefonlar gibi akıllı saat tarafındaki yazılım desteğini de sürdürüyor. Bu kapsamda şirket, Wear OS 6 tabanlı One UI 8 Watch güncellemesini daha fazla saat modeline sunmaya devam ediyor. Söz konusu yeni yazılım bu ayın başlarında Galaxy Watch 4 Classic için yayınlanmıştı.

Başta arayüz olmak üzere birçok açıdan önemli yenilikler getiren güncelleme, kullanıcılar için yeni bir deneyim kazandırdı. Ancak ne yazık ki bazı sorunları da beraberinde getirdi. Öyle ki One UI 8 Watch, Galaxy Watch 4 Classic’te bazı özelliklerin bozulmasına yol açtı. İşte ayrıntılar...

One UI 8 Watch, Galaxy Watch 4 Classic'teki Sensörleri Bozdu

Samsung’un resmi web sitesinde yer alan forumda bir Galaxy Watch 4 Classic kullanıcısı, One UI 8 Watch güncellemesini yükledikten sonra cihazdaki birden fazla sensörün artık çalışmadığını paylaştı. Samsung’un kendi tanılama aracını çalıştıran kullanıcı; bilek algılama, BIA ve ECG sensörlerinde hatalar tespit edildiğini ifade ediyor.

Saatiin sahibi cihazı sıfırlamak ve önbelliği temizlemenin sorunu çözdüğünü açıkladı. Bununla birlikte saat kadranını bileğin iç yani avuç içi tarafına doğru takınca sensörlerin tekrardan aktif olduğunu da belirtti. Bu nedenle sorunun yazılım mı yoksa donanım mı kaynaklı olup olmadığı şimdilik belirsiz.

Forumdaki gönderinin altında diğer Galaxy Watch 4 Classic sahipleri, One UI 8 Watch güncellemesinin henüz kendilerine gelmediğini söyledi. Buna göre Samsung'un yazılımda yaşanan mevzubahis sensör hatası nedeniyle güncellemenin dağıtımını durdurmuş olabileceği düşünülüyor.

Güney Koreli firmadan henüz resmi bir açıklama gelmiş değil. Ancak problemi çözdükten sonra dağıtımı devam ettirmesi bekleniyor. Bunun için henüz bir tarih mevcut değil.

