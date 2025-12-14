Samsung'dan Üç Modele Birden One UI 8.5 Güncellemesi!

Yazılım geliştirme çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Samsung, One UI 8 güncellemesini birçok modele ulaştırmasının ardından odağını One UI 8.5 sürümüne çevirdi. Şu anda beta aşamasında olan yeni sürüm, yakın zamanda Galaxy S25 serisi kullanıcılarının beğenisine sunulmuştu. Şimdi ise Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8.5’i birkaç model için daha test sürecine aldı. İşte o modeller...

One UI 8.5 Beta Üç Modele Sunuldu

Gelen bilgilere göre Samsung, Galaxy S23 Ultra, Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6 için One UI 8.5 testlerine başlamış durumda. Modele göre değişecek şekilde 3-5 GB dosya boyutunda olan yeni sürüm, önemli yenilikleri beraberinde getiriyor. Bunlar arasında tamamen özelleştirilebilir Hızlı Panel, birçok uygulama için yenilenmiş arayüz ve kilit ekranı için yeni saat widget’ları öne çıkıyor.

Android 16 tabanlı One UI 8.5 Beta güncellemesi almaya başlayan modeller şu şekilde:

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy Z Flip 6

Samsung Galaxy Z Fold 6

One UI 8.5 Ne Zaman Tanıtılacak?

Mevcut bilgilere göre önümüzdeki günlerde One UI 8.5’in ikinci beta güncellemesi yayımlanacak. Bunun ardından dört ya da beş beta sürümünün daha sunulması bekleniyor. Kararlı sürümün ise Şubat veya Mart 2026’da duyurulacağı tahmin ediliyor.

One UI 8.5 Alması Beklenen Modeller

Galaxy S Serisi

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Katlanabilir Modeller

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

