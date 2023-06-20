Samsung Galaxy Watch 6 ve Watch 6 Classic Fiyatları Ortaya Çıktı

Bu haftanın başlarında, merakla beklenen gelecek Samsung ürünlerine dair resmî tanıtım posterleri ortaya çıkmıştı. Poster sızıntılarında ortaya çıkan cihazlardan biri de Galaxy Watch 6 ve Galaxy Watch 6 Classic idi. Şimdi ise iki akıllı saat modelinin fiyatlandırması ortaya çıktı.

Samsung Galaxy Watch 6 Serisi 319.99 Euro'dan Başlayabilir

Yeni bir kaynak Galaxy Watch 6 serisinin her bir varyantı için fiyatlandırmanın ayrıntılı bir dökümünü sunuyor. Her ne kadar bu sızıntı özellikle Avrupa pazarı için olsa da bu akıllı saatlerin fiyat etiketi Fransa'dan geliyor.

Dolayısıyla, farklı bölgelere ve vergi oranlarına bağlı olarak fiyatlandırmada bazı farklılıklar olması muhtemel. Bununla birlikte, Samsung Galaxy Watch 6'nın Grafit ve Krem renk seçeneğindeki 40mm varyantının 319.99 Euro'dan başladığı görülüyor. Bu varyant yalnızca Bluetooth özelliğine sahipken, 4G özellikli versiyonların fiyatı ise 369,99 Euro.

Ayrıca Grafit ve Gümüş renklerindeki 44 mm'lik daha büyük modelin yalnızca Bluetooth özelliği olan versiyonu 349,99 Euro fiyat etiketine sahipken, 4G destekli modelin fiyatı 399,99 Euro olacak.

Galaxy Watch 6 Classic versiyonundan bahsedecek olursak, Siyah ve Gümüş renklerdeki 43 mm'lik versiyon Bluetooth modeli için 419,99 Euro, LTE modeli ise 469,99 Euro fiyat etiketine sahip olacak. Son olarak, Siyah ve Gümüş renkli en üst seviye 47mm Galaxy Watch 6, yalnızca Bluetooth modeli için 449,99 Euro ve 4G versiyonu 499,99 Euro'ya satılacak.

En yeni Samsung akıllı saatleri, önümüzdeki ayın ikinci yarısında Güney Kore'de düzenlenecek olan Galaxy Unpacked etkinliği sırasında duyurulacak. Şirket bu etkinlik sırasında yeni nesil Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 katlanabilir telefonlarını, yeni Galaxy Buds 3'ü ve Galaxy Tab S9 serisini de duyuracak.