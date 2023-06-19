Samsung Unpacked Etkinliğinin Tanıtım Görselleri Sızdı: Tanıtılacak Ürünler Ortaya Çıktı!

Gelecek ayki Samsung Unpacked etkinliği, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Watch 6, Galaxy Watch 6 Classic, Galaxy Buds 3, Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ ve Galaxy Tab S9 Ultra gibi cihazlarla dolu bir tanıtım sunmayı vaat ediyor ve bu cihazların yakında geleceğinden eminiz çünkü sızıntılarıyla ünlü Evan Blass bu cihazların tanıtım görüntülerini sızdırmayı başardı.

Tanıtım görsellerinden birinde Galaxy Z Flip 5, 14,6 inçlik Galaxy Tab S9 Ultra tablet, Galaxy Watch 6 ve Galaxy Buds 3'ün yanında gösteriliyor.

Yeni Motorola Razr+'daki 3.6 inçlik Quick View harici ekranla rekabet eden Samsung, Flip 5'teki yeni kapak ekranının muhtemelen Google Haritalar, YouTube ve Mesajlar dâhil olmak üzere daha büyük ekran için optimize edilmiş Google uygulamalarını görüntülemesine izin verecek. Amaç, Galaxy Z Flip 5 kullanıcılarının kapaklı ekranı açmak zorunda kalmadan belirli uygulamalardan ihtiyaç duydukları bilgileri alabilmelerini sağlamak.

Samsung Unpacked Tanıtım Görselleri

İkinci bir tanıtım görseli ise yeni kapak ekranını ve kullanıcıların cihazı bir cebe nasıl kolayca sığdırabileceklerini gösteriyor.

Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5'in S Pen ile birlikte tanıtıldığı bir başka görselde, yakında çıkacak olan iki katlanabilir cihaz birlikte gösteriliyor. S Pen, Fold 5'in üzerine el yazısıyla "Dünyanı aç" yazılı bir mesaj yazmak için kullanılmış.

Galaxy Watch 6 Classic'in kendine ait bir tanıtımı bulunurken, Galaxy Watch 6 kalan iki görüntüyü konusunu oluşturuyor.

Bir sonraki Samsung Unpacked etkinliği için olası tarihlerin 26 Temmuz ve 27 Temmuz olduğu söyleniyor.