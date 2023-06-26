Samsung Galaxy Z Flip 5'in Fiyatı Ortaya Çıktı: Büyük Zam Yolda!

Samsung Galaxy Z Flip serisi Samsung'un katlanabilir telefon sektöründe büyük başarısı yakalamasını sağladı ancak serinin yeni telefonunun en büyük kusuru fiyatı olacak gibi görünüyor.

Yeni Samsung Galaxy Z Flip 5 1.300 € Fiyat Etiketiyle Geliyor

Zira Yunan Tech Maniacs sitesine göre Samsung Galaxy Z Flip 5'in fiyatı 1.299 €'dan (yaklaşık 1.415 $ / 1.110 £) başlayacak. Bu fiyat 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip bir versiyon sunuyor ve referans olarak site, aynı konfigürasyona sahip Samsung Galaxy Z Flip 4'ün 150 € (yaklaşık 165 $ / 130 £) daha ucuza mal olduğunu belirtiyor.

Bu tek yeni Samsung Galaxy Z Flip 5 sızıntısı değil çünkü sızıntı sahibi @Tech_Reve, Galaxy Z Flip 5'in aşağıda görebileceğiniz, bir kılıf içinde çekilmiş gibi görünen bir fotoğrafını da paylaştı. Bu kılıf bazı ayrıntıları gizliyor ancak uzun süredir söylentisi yapılan daha büyük kapak ekranını görebiliyorsunuz.

Samsung Galaxy Z Flip 5'ten Yeni Görüntü

Breaking) Flip 5 device leaks pic.twitter.com/9At8qe3j75 — Revegnus (@Tech_Reve) June 25, 2023

Buradaki tasarım aynı zamanda yakın tarihli bir başka Samsung Galaxy Z Flip 5 görüntü sızıntısıyla da eşleşiyor, bu nedenle doğru olma ihtimali yüksek. Fakat fotoğraf garip bir şekilde düşük kaliteli görünüyor, bu da düzenlendiğinin bir işareti olabilir.

Her hâlükârda, eğer fiyat bu yıl gerçekten yükseliyorsa daha büyük kapak ekranı (Z Flip 4'teki 1,9 inçe kıyasla 3,4 inç olduğu söyleniyor) bunun nedenlerinden biri olabilir.

Ayrıca telefonun iki yarısının birbirine tamamen düz durmasını sağlayacak yeni bir su damlası menteşe tasarımı ve yeni bir Snapdragon 8 Gen 2 işlemci bekliyoruz ve telefon ilk kez bir Samsung katlanabilir cihazda toza karşı dayanıklılığa sahip olabilir.