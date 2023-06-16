Samsung Galaxy Z Flip 5 Göz Kamaştırıyor

Katlamalı telefon modelleri üzerine çalışan şirketler arasında öncü konumda yer alan Samsung, listeye bir yenisini daha ekliyor. Samsung, Galaxy Z Flip 5 adını verdiği yeni modelin çıkışı heyecanla bekleniyor.

Samsung Galaxy Z Flip 5 Ekranıyla Ön Plana Çıkıyor

Temmuz ayında gerçekleşecek unpacked etkinliği ile duyurulması beklenen telefon modeli kapak tasarımının büyüklüğü sebebiyle dikkatleri üstüne çekti. Gümüş renkli modelin yer aldığı resimde çerçeve kısmında herhangi bir değişiklik yapılmadığı görülüyor.

Yayınlanan resimlere göre katlanabilir telefonun arka kapağında önceki modellerde görmediğimiz bazı değişiklikler mevcut. Resimde albüm kapağı, kontroller ve müzik parçası hakkında bilgileri içeren bir bilgilendirme kutusuna yer veren Samsung, Galaxy Z Flip 5'in hangi yeni özelliklere sahip olabileceği hakkında fikir veriyor.

Katlanabilir telefon piyasasında yeni bir dönemi başlatacak olan Galaxy Z Flip 5'in dış ekranının 3,4 inç veya 3,6 inç seviyelerinde olması bekleniyor.