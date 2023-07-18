Samsung Galaxy Z Flip 5'in Görüntüleri Sızdırıldı: Yeni Ekran Nasıl Görünüyor?

Samsung Galaxy Z Flip 5'in piyasaya sürülmesine yaklaşık bir hafta kaldı ve bu noktada kapak ekranı telefonun en önemli özelliği olacak gibi görünüyor. Bir süredir bu ekranın Samsung Galaxy Z Flip 4'ten çok daha büyük olacağını biliyorduk ve yeni sızdırılan görüntüler bu ekstra alanın nelere olanak tanıyacağını gösteriyor.

Görüntüler sızıntılarıyla ünlü Roland Quandt tarafından paylaşılsa da kısa süre içerisinde kaldırıldı. Paylaşılan görüntüler resmî pazarlama görsellerine çok benziyorlar.

Toplamda bir fotoğraf, bir uçuş biniş kartı, bir hava durumu uygulaması, bir takvim, bir arama kaydı, özel bir fotoğrafa sahip bir pil widget'ı ve ekrandan bir mesajı yanıtlama özelliği paylaşılan görüntülerde dikkat çekiyor.

Samsung Galaxy Z Flip 5 Sızdırılan Görüntüler

New Z Flip 5 images by @rquandt pic.twitter.com/2Kcu6siTg0 — Holly - I like tech (@AnxiousHolly) July 14, 2023

Bu, telefonun Samsung Galaxy Z Flip 4'teki 1,9 inçlik küçük kapak ekranıyla elde ettiğinizden çok daha fazla işlevsellik sunacağını gösteriyor.

Bunun yanı sıra, Samsung Galaxy Z Flip 5'in düz bir şekilde katlanmış görüntüleri de var ve telefonun iki yarısı arasında âdeta sıfır boşluk olduğunu görebiliyoruz.

Bu iyileştirmelerin ötesinde telefonda yeni bir işlemci kullanılması bekleniyor ancak bu elbette görüntülerde gösterilebilecek bir şey değil.

Peki sizin Samsung Galaxy Z Flip 5'ten beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.