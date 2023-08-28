Samsung Galaxy Z Flip 5, İlk Önemli Güncellemesini Aldı

Galaxy Z Fold 5 ile birlikte Galaxy Z Flip 5, Samsung'un en yeni amiral gemileri konumunda. Her ikisi de önceki modellere göre çok fazla iyileştirme getirmese de şu anda piyasada bulunan en iyi katlanabilir telefonlar olmaya devam ediyorlar.

Samsung'un bu yeni katlanabilir telefonlarından Galaxy Z Flip 5 için getirdiği yeni güncelleme, Samsung'un kullanıcılar ve mühendis ekibi tarafından bulunan tüm sorunları giderme ve aynı zamanda kullanıcı deneyimini geliştirmeye yönelik çalışmalarının bir kanıtı.

Hafta sonu Samsung, şirketin telefon ve tabletlerini kullananların ekranın nasıl çalıştığını ve neye benzediğini özelleştirmelerine olanak tanıyan Her Zaman Açık Ekran uygulaması için küçük bir güncelleme yayınladı.

Güncelleme 'Her Zaman Açık Ekran'a Odaklanıyor

Güncelleme özellikle kullanıcı deneyimini daha da geliştirecek birkaç iyileştirme alan Galaxy Z Flip 5'i hedefliyor. SamMobile tarafından tespit edilen en son Her Zaman Açık Ekran uygulaması güncellemesi, Galaxy Z Flip 5'in kapak ekranını değiştiriyor, böylece bilgilendirici/grafik tipi bir saat kullandığınızda, dolaşım sırasında bile saat stili değişmiyor.

Bu gerçekten yeni bir özellik olmasa da zaten var olan özelliğin amaçlandığı gibi çalışmasını sağlıyor. Güncellemeden önce bir hata, çeşitli senaryolarda saat stilinin değişmesine neden oluyordu, bu nedenle kapak ekranını yeniden özelleştirmeniz gerekiyordu.

Güncellemede yer alan bir diğer ilginç değişiklik ise Galaxy Z Flip 5 kapak ekranı eylemleri sırasında belirli durumlarda iyileştirilen bellek kullanımı ile ilgili.

Tüm değişikliklerden faydalanmak için Her Zaman Açık Ekran 8.3.30.4 sürümüne güncellediğinizden emin olun.