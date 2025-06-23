Samsung Galaxy Z Flip 7 Performans Testine Girdi! 12 GB RAM'i Var

Geçtiğimiz yılın temmuz ayında tanıtılan Galaxy Z Flip 6'nın ardından serinin yeni telefonu merakla beklenmeye başlanmıştı. Yeni katlanabilir telefon Galaxy Z Flip 7 Geekbench testinde ortaya çıktı. Bunnula birlikte telefonun hem sergilediği performans hem de bazı özellikleri belli oldu.

Samsung Galaxy Z Flip 7 Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

SM-F766B model numarasına sahip Galaxy Z Flip 7 tek çekirdek testinde 2 bin 356 puan, çoklu çekirdek testinde ise 8 bin 76 puan alarak önemli bir başarının altına imza attı. Galaxy Z Flip 6 tek çekirdek testinde 2 bin 247 puan, çoklu çekirdek testinde ise 6 bin 857 puan almıştı.

Geekbench'te Galaxy Z Flip 7'nin 12 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. Test sonuçlarına göre yeni telefon gücünü Exynos 2500'ten alacak. Bu işlemci bir adet 3.30 GHz , iki adet 2.75 GHz, beş adet 2.36 GHz ve iki adet 1.80 GHz olmak üzere toplamda 10 adet çekirdek içeriyor.

Samsung Galaxy Z Flip 7'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre 6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Dynamic LTPO AMOLED 2X üzerinde120Hz yenileme hızı sunacak. Xclipse 950 GPU'ya sahip telefon Android 16 tabanlı One UI 8 ile birlikte gelecek.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kameranın yer alacağı öne sürüldü.

Samsung Galaxy Z Flip 7 Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi katlanabilir telefonlar arasına katılmaya hazırlanan Samsung Galaxy Z Flip 7'nin 9 Temmuz 2025 tarihinde tanıtılması bekleniyor.